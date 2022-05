Transfer: 88-maliger Oberliga-Torwart wechselt in die Westfalenliga

Die Spielvereinigung Erkenschwick hat wieder auf dem Transfermarkt zugelangt und einen erfahrenen Oberliga-Torwart für die kommende Westfalenliga-Saison geholt.

Rafael Hester wechselt vom SV Schermbeck zur Spielvereinigung Erkenschwick. Der 28-jährige Schlussmann kommt mit reichlich Erfahrung an den Stimberg.

Für den BSV Schwarz-Weiß Rehden, Rot Weiss Ahlen und TuS Haltern spielte Hester bereits in der Regionalliga. Hier kommt er auf insgesamt 25 Einsätze. Zudem stand er in der Oberliga Westfalen für den VfB Hüls und dem TSV Marl-Hüls sowie zuletzt Schermbeck zwischen den Pfosten. 88 Begegnungen kann Hester in der 5. Liga vorweisen.

Sören Stauder wird sich nach RS-Informationen dem SC Reken anschließen.

Seinen neuen Trainer, Magnus Niemöller, kennt er bereits aus seiner Halterner Zeit. "Dass wir nach dem Weggang von Sören Stauder auf der Torhüterposition noch etwas tun mussten, erschien uns sinnvoll. Wenn man in der Region über einen der besten Keeper spricht, dann landet man zweifellos bei Rafael Hester. Wir haben diese Schlüsselposition im Tor nun mit Rafael, Philipp Amft, Jakob Lücke und Forian Gabisch erstklassig und qualitativ hochwertig besetzt. Auch Philipp Amft hat zuletzt beeindruckende Leistungen gezeigt. Rafaels Erfahrung, Zielstrebigkeit und Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns. Es ist eine klassische Win-Win-Situation, denn auch Rafael ist von dem Erkenschwicker Weg vollauf überzeugt", freut sich Niemöller über die Verstärkung.