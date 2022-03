Erkenschwick: 267-maliger Bundesligaspieler übernimmt Traineramt

Die Trainerfrage beim abstiegsbedrohten Westfalenligisten Spielvereinigung Erkenschwick ist geklärt. Bis zum Saisonende übernimmt ein ehemaliger Bundesligaprofi.

Vor zwei Wochen hatte sich die Spielvereinigung Erkenschwick von seinem Trainer David Sawatzki getrennt. RevierSport berichtete.

Nun stellte der Traditionsklub dessen Nachfolger vor. Das Traineramt bis zum Saisonende übernehmen werden die beiden ehemaligen Bundesliga- Profis Michael Lusch und Toni Schreier.

Lusch bestritt zu seiner aktiven Zeit 267 Bundesligaspiele. Er wurde mit Borussia Dortmund Deutscher Pokalsieger 1989 und stand 1993 mit dem BVB im Endspiel des UEFA-Cup. Bis heute ist Lusch Spielführer der Dortmunder Traditionsmannschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war er bereits als Co-Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen in der 3. Liga, sowie als Cheftrainer bei Westfalia Rhynern in der Westfalenliga und NRW-Liga tätig.

Schreier ist ein alter Bekannter und war zu seiner aktiven Zeit in der 3.Liga gemeinsam mit Erkenschwicks ersten Vorsitzenden Olaf May für die Spielvereinigung am Ball. Zudem bestritt der Ex-Profi 21 Bundesligaspiele für den VfL Bochum und war als Spielertrainer für den VfB Waltrop in der Westfalenliga aktiv.

Magnus Niemöller übernimmt ab 2022/2023

Ab der Saison 2022/23 übernimmt dann Magnus Niemöller das Traineramt bei der Spielvereinigung Erkenschwick. An der sportlichen und strategischen Ausrichtung wird Niemöller ab sofort mitwirken und die Planungen für die kommende Spielzeit übernehmen.

Olaf May, 1. Vorsitzender: "Nachdem wir zuletzt zwei jungen Trainern die Möglichkeit gegeben haben, diese Ziele zu erreichen, was leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat, werden wir nun mit Magnus Niemöller, einem der besten Trainer in Westfalen, die sportliche Zukunft in den nächsten Jahren gestalten. Die Spielvereinigung Erkenschwick hat ambitionierte sportliche Ziele. Wir sind als Vorstand angetreten, um unseren Verein dahin zu führen, wo er hingehört und das ist mindestens die Oberliga Westfalen."

Unter der Leitung des 48-jährigen Übungsleiters gelang der U19 einst der Erkenschwicker der zweimalige Aufstieg in die A-Jugend Bundesliga West. Diesen sportlichen Erfolg konnte Niemöller ebenfalls weiterführen als er 2011 die Erste Mannschaft der Erkenschwicker in der Westfalenliga übernommen hat und den sofortigen Aufstieg in die Oberliga schaffte.

Unter Niemöller: Sportlicher Regionalliga-Aufstieg

In den darauffolgenden vier Spielzeiten belegte die Spielvereinigung unter seiner Leitung immer einen Platz in den Top 6 und schaffte 2015/2016 den sportlichen Aufstieg in die Regionalliga, auf welchen die Vereinsführung aus finanziellen Gründen jedoch verzichten musste. Die TSG Sprockhövel war der Nutznießer und stieg nach dem Erkenschwciker Verzicht in die 4. Liga auf.

Nach der Saison 2016 wechselte Niemöller zum TuS Haltern, wo er ebenfalls sehr erfolgreich arbeitete und die Mannschaft unter seiner Leitung in kürzester Zeit aus der Westfalenliga in die Regionalliga führte. Seit Sommer 2020 war Niemöller ohne Trainerjob.