Fortuna Düsseldorf: U23 holt ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Schalke 04

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Der neue Mann wurde einst sechs Jahre beim FC Schalke 04 ausgebildet.

Fortuna Düsseldorf hat den fünften externen Neuzugang für die Regionalliga-Mannschaft unter Vertrag genommen und Maximilian Adamski verpflichtet. Der 20-Jährige lief in der letzten Saison für den Regionalliga-West-Konkurrenten VfB Homberg auf.

Adamski spielte in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 - 2011 bis 2017 - und des VfL Bochum - 2017 bis 2021 - ehe er im Sommer 2021 aus der U19 der Bochumer zum VfB Homberg wechselte. In seiner ersten Senioren-Saison kam der gebürtige Bottroper in 36 Regionalliga-Spielen zum Einsatz.

Frank Schaefer, Direktor des Fortuna-Nachwuchsleistungszentrums, ist über die Verpflichtung erfreut: "In seinem ersten Regionalliga-Jahr 36 von 38 möglichen Partien zu absolvieren, ist für so einen jungen Spieler bemerkenswert. Wir beobachten Maximilian schon länger und schätzen vor allem seine Vielseitigkeit. Er sucht stets fußballerische Lösungen und kann mit seinem starken linken Fuß sowohl als Linksverteidiger, als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Darüber hinaus passt er charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft."

Fortuna Düsseldorf II - die bisherigen Zu- und Abgänge im Überblick:

Zugänge: Luis-Felipe Monteiro (Bonner SC), Maxim Schröder (Preußen Münster U19), Leon Klußmann (FC Kray), Adam Bodzek (eigene Profis), Soufiane El-Faouzi (SC Paderborn II), Maximilian Adamski (VfB Homberg).

Abgänge: Can Hayri Özkan (Borussia Dortmund II), Tim Köther (1. FC Heidenheim), Oliver Fink (Karriereende), Franz Langhoff (Wuppertaler SV), Emir Kuhinja, Tobias Müller, Sebastian Papalia, Georgios Siadas, Phil Sieben, Patrick Sussek, Florian Zorn (alle Ziel unbekannt).