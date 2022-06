Der Drittligist Hallescher FC hat seine Planungen auf der Torhüter-Position abgeschlossen. Mittendrin ist der ehemalige Duisburger Daniel Mesenhöler, der die Nummer eins werden könnte.

Wie der Hallesche FC bekannt gab, wird Daniel Mesenhöler dem Verein erhalten bleiben. Er ist einer von drei Keepern, mit denen der HFC in die neue Saison gehen wird. "Mit Daniel Mesenhöler konnten wir einen erfahrenen, zuverlässigen und menschlich integren Keeper an uns binden, der stets mit Leistung und einem hervorragenden Rollenverständnis überzeugt hat", sagte Sportdirektor Ralf Minge gegenüber Vereinsmedien.

Neben Mesenhöler (Vertrag nun bis 2023) buhlen zwei junge Torhüter um den Platz zwischen den Pfosten. Der vom FC Basel ausgeliehene U20-Nationaltorwart Felix Gebhardt und das 18-jährige Talent Luca Bendel haben ebenfalls Ambitionen auf die Rolle des Stammtorhüters. Luca Bendel aus der eigenen U19 hat im Vorjahr große Fortschritte gemacht. "Er trainierte regelmäßig mit dem Drittliga-Team und hat parallel sein Abitur gemeistert. Mit diesen Leistungen hat er sich seinen ersten Profivertrag verdient und wir hoffen, dass seine positive Entwicklung in der kommenden Saison weitergeht. Beide (Bendel und Mesenhöler, d. Red.) werden zusammen mit Neuzugang Felix Gebhardt um den Platz im HFC-Tor konkurrieren und eine hohe Trainingsqualität gewährleisten", wird Minge weiter zitiert.

Mesenhöler wird auf seinen Ex-Arbeitgeber MSV Duisburg treffen

In der vergangenen Saison spielte der Hallesche FC gegen den Abstieg, beendete die Spielzeit letztlich auf Tabellenplatz 14. Mesenhöler durfte achtmal ran, wobei drei Einsätze auf die letzten vier Spieltage entfielen. Fußballfans aus dem Ruhrgebiet ist er aus seiner Zeit beim MSV Duisburg bekannt. Für die Zebras stand er in der Saison 2018/19 16 Mal zwischen den Pfosten. In der kommenden Saison wird er wieder auf seinen alten Arbeitgeber treffen.