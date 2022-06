Nach Schalke-Abschied: U23-Topscorer Scienza wechselt in die 2. Bundesliga

Nach seinem Abschied aus der U23 des FC Schalke 04 hat Leo Scienza einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zu einem Zweitliga-Aufsteiger.

Mit einer starken Saison in der U23 des FC Schalke 04 hat sich Leo Scienza für höhere Aufgaben empfohlen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler wechselt in die 2. Bundesliga, er läuft künftig für den Aufsteiger 1. FC Magdeburg auf. Das gab der Verein am Donnerstagmorgen bekannt. Seit dem Ende der abgelaufenen Saison war klar, dass er S04 verlassen wird.

"Leo gehört zu der Kategorie der Spieler, die mit uns den nächsten Schritt gehen wollen. Wir trauen ihm sehr viel zu und sind davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen wird", wird FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork zitiert. Scienza ist nicht der erster Magdeburger mit einer Vergangenheit im Schalker Unterbau. Mit Connor Krempicki, Jason Ceka und Luca Schuler stehen bereits drei ehemalige Gelsenkirchener im Kader. Sie hatten keinen unwesentlichen Anteil am Aufstieg. Magdeburg habe "sehr gute Erfahrungen" mit Spielern aus der Knappenschmiede gemacht, betonte Schork.

Schalke-Abgang Scienza: Elf Tore, 13 Vorlagen in der Regionalliga

Scienza gehörte in den vergangenen beiden Saisons zum Kader der U23. Der Brasilianer mit luxemburgischem Pass hatte auf eine Chance bei den Profis gehofft - vergeblich. Und das trotz einer starken Saison in der Regionalliga West. In 36 Einsätzen traf er elf Mal selbst, bereitete 13 weitere Treffer vor. Mit seinen 24 Torbeteiligungen war Scienza der drittbeste Scorer der Liga. Vorher spielte er für Jugendklubs in Brasilien und Uruguay sowie in Schweden für Fanna BK.

Magdeburgs Trainer Christian Titz, der früher auch bei Rot-Weiss Essen an der Seitenlinie stand, sagt zum Transfer: "Mit Leo haben wir einen sehr schnellen, trickreichen Offensivspieler verpflichten können, der beim FC Schalke 04 II eine gute Quote hatte und der sehr variabel einsetzbar ist."