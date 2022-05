Schalke: U23-Topspieler Leo Scienza verabschiedet sich emotional

Topscorer Leo Scienza verlässt die U23 des FC Schalke 04. Nach seinem letzten Spiel in der Regionalliga West verabschiedete er sich emotional.

Es war ein gelungener Abschied für Leo Scienza. In seinem letzten Spiel für die U23 des FC Schalke 04 feierten die Königsblauen einen 5:1-Sieg gegen den SC Wiedenbrück. Scienza erzielte das zwischenzeitliche 3:1 selbst und wurde bei seiner Auswechslung in der Schlussphase von den Fans im Parkstadion gefeiert. Dass er den Verein im Sommer verlassen wird, hatte der Brasilianer mit luxemburgischen Pass im Vorfeld angedeutet.

Nach dem Sieg gegen Wiedenbrück wandte sich Scienza in einem Beitrag in den Sozialen Medien mit emotionalen Worten an die Schalke-Fans. "Ich habe immer mein Bestes gegeben und mit all meiner Kraft für den Erfolg malocht", betonte Scienza, der zwei Jahre in der Regionalliga-Reserve spielte. In der laufenden Saison gehörte der 22-Jährige zu den Leistungsträgern. Elf Tore und 13 Vorlagen machen ihn zum besten Scorer im Team und zum Spieler mit den drittmeisten Torbeteiligungen in der gesamten Liga. Doch eine Perspektive im Profikader sah er offenbar nicht.





Einen "besonderen Dank" schickte Scienza an die Fans, "die mich, obwohl ich 'nur' ein Knappenschmiede-Spieler bin, unermüdlich unterstützt haben. Durch euch habe ich mich hier geliebt und unterstützt gefühlt." Der Offensivmann stand bei Teilen der Anhänger hoch in der Gunst. Vor allem auf Social Media wurde immer wieder seine Berufung in den Profikader gefordert. Diesen Traum, den Scienza Anfang des Jahres im RS-Interview untermauert hatte, konnte er sich allerdings nicht erfüllen.

Dafür half er als einer der Protagonisten dabei, den lange Zeit drohenden Abstieg abzuwenden. Einen Spieltag vor dem Ende der Saison sicherte die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga. "Es war eine Saison voller Emotionen. Ich habe als Schalker gelitten, geweint, aber größtenteils gelacht. Endlich ist Schalke wieder dort, wo der Verein hingehört und ich hoffe, diesen Platz verlassen wir nie wieder", schrieb er, auch mit Blick auf den Bundesliga-Aufstieg der Lizenzmannschaft. "Auch wenn mein Weg hier nun endet, bin ich mir sicher, das wir uns wiedersehen werden. Gott hat für alles seine Pläne."

Wie es für Scienza weitergeht, ist noch offen. An Interessenten dürfte es nach der starken Saison nicht mangeln.