Schalke: U23-Topscorer Scienza deutet Abschied an

Leo Scienza wird die U23 des FC Schalke 04 offenbar verlassen. Das hat der Topscorer der Königsblauen in einem Beitrag auf Social Media angedeutet.

Nach Wochen der Anspannung kann die U23 des FC Schalke 04 ohne Druck in das Saisonfinale der Regionalliga West gehen. Am letzten Wochenende machte S04 den Klassenerhalt fest. Im am Freitagabend anstehenden Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (19 Uhr, RS-Liveticker) geht es daher allein darum, mit einem Sieg und passenden Ergebnissen der Konkurrenz noch ein bis zwei Plätze nach oben zu klettern.

Für einige U23-Spieler wird es der letzte Auftritt im königsblauen Trikot sein. Und anscheinend auch für Leo Scienza. Bislang hat der Verein zwar noch keine offiziellen Abgänge verkündet. Doch der 23 Jahre alte Offensivspieler deutete in den Sozialen Medien an, dass er gegen Wiedenbrück letztmals für Schalke auflaufen wird.

Auf Twitter veröffentlichte Scienza ein Foto, das ihn beim Jubel im S04-Trikot zeigt. Zudem ist seine Bilanz für die Schalker U23 in das Bild eingearbeitet. "Morgen Abschiedsspiel" schrieb der Brasilianer dazu und versah den Beitrag mit drei Emojis - einem blauen, einem weißen und einem gebrochenen Herzen.





Nach zwei Jahren in der Reserve der Knappen scheint der Offensivmann seinen auslaufenden Vertrag in Gelsenkirchen nicht zu verlängern. An Angeboten dürfte es Scienza nicht mangeln. Mit zehn Toren und zwölf Vorlagen in 35 Einsätzen ist er Schalkes bester Scorer. In der gesamten Regionalliga West kommen nur Suheyel Najar (28/Fortuna Köln) und Isaiah Young (23/RWE) auf mehr Torbeteiligungen. Den Großteil seiner Scorerpunkte sammelte Scienza nach der Winterpause.

Obwohl die Durchlässigkeit von der U23 zu den Profis in der jüngeren Vergangenheit verhältnismäßig groß war, gehörte der Linksaußen, der auch einen luxemburgischen Pass besitzt, nie zum Aufgebot der Profis. Anfang Februar hatte Scienza im RS-Interview noch darauf gehofft, im Laufe der Saison "bei der Ersten Mannschaft zu debütieren und mich dann im besten Fall für den Profikader zu empfehlen".