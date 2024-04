Der FC Schalke 04 hat den nächsten Transfer für seine U19 eingetütet. Aus der U17 des SC Paderborn wechselt ein Abwehrmann ans Berger Feld.

Claudio Bettoni Katunda heißt der vierte Neuzugang für die U19 des FC Schalke 04. Der Innenverteidiger und gebürtige Hannoveraner ist am Samstag, 20. April, gerade 17 Jahre alt geworden und hat nun bei den Knappen zur Saison 2024/25 unterschrieben. Das teilte Schalke am Donnerstag, 25. April, mit.

"Claudio ist sehr zweikampf- und kopfballstark. Mit seinen knapp zwei Metern verfügt er über ein absolutes Gardemaß für einen Innenverteidiger. Zudem durfte er bereits Erfahrung in der U19-Bundesliga sammeln", sagte U19-Chef-Trainer Norbert Elgert.

Der knapp zwei Meter große Defensivspieler startete seine Fußballkarriere beim JFV Calenberger Land. Im Sommer 2023 wechselte er in die Jugend des SC Paderborn 07. Für die U17 der Ostwestfalen absolvierte Katunda seitdem 20 B-Junioren-Bundesligapartien und erzielte dabei zwei Tore. Zudem kam er bereits dreimal in der Paderborner U19 zum Einsatz.

Zuvor hatte Schalke bereits ein Duo von der TSG 1899 Hoffenheim losgeeist: Malik Tubic und Tim Pfeiffer. Zuletzt kam mit Noel Westenberger noch ein Akteur von Rot-Weiß Oberhausen.

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert sagte über Westenberger: "Noel ist ein sehr schneller und spielstarker Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial." In der aktuellen Spielzeit kommt der Rechtsfuß auf 21 Startelfeinsätze in der B-Junioren-Bundesliga für Oberhausen.

Mit Tubic kommt derweil ein echter Torjäger, der in dieser Saison in 20 Spielen 14 Treffer erzielte. "Malik ist ein sehr torgefährlicher Mittelstürmer, der auch richtig gut Fußball spielt", ordnete Elgert das Können seines zukünftigen Schützlings, der erst 16 Jahre alt ist, ein. Elgert meint weiter: "Zudem ist er seit einigen Monaten nicht nur bosnischer Jugendnationalspieler, sondern auch Top-Torjäger der TSG-U17."

Der 17-jährige Pfeiffer kommt in der laufenden Spielzeit auf 22 Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Dabei lief er in 17 Partien als Kapitän der Hoffenheimer U17 auf.