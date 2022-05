Schalke: U23 zittert sich zum Klassenerhalt und lässt Bonner SC leiden

Am vorletzten Spieltag der Regionalliga West war die U23 des FC Schalke 04 beim KFC Uerdingen zu Gast. Schalke siegte und bejubelte den Klassenerhalt.

Erleichterung beim FC Schalke 04. Die U23 des Revierklubs wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start gehen. Dank eines 4:2-Sieges beim KFC Uerdingen am Samstagabend ist den Königsblauen, die im Vorfeld noch zittern mussten, der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Leidtragender ist der Bonner SC: Nach dem Schalker Sieg steht der BSC mit mehr als einem Bein in der Mittelrheinliga.

KFC: Ospelt - Prodanovic, Fladung (78. Yun), Kadiata, Bradric, Charles-Atsina, Jensen, Neiß (46. Kretschmer, 67. Canto), Baba, Fesenmeyer, Kenia Schalke: Novakovic - Rzatkowski (66. Balouk), Mende, Scheller, Schell (46. Kronmüller), Anapak, Paparos, Castelle (83. Maden), Scienza, Tehe (74. Dadashov), Müller Tore: 0:1 Castelle (23.), 1:1 Brdaric (35.), 1:2 Scienza (38.), 2:2 Fesenmeyer (49.), 2:3 Scienza (76.), 2:4 Dadashov (80.), 3:4 Atsina (85.) Schiedsrichter: Thibaut Scheer

Zum zweiten Mal nach Wiedereröffnung wurde in der sanierten Grotenburg gespielt, mit 2000 Zuschauern war die Partie ausverkauft. Die Uerdinger, die längst als Absteiger feststehen, hielten dem Druck der Gäste zunächst stand. Nach 23 Minuten vergab Schalkes Niklas Castelle dann die große Chance zur Führung. Doch nur Augenblicke später bekam der Youngster die Möglichkeit, es besser zu machen. Und das gelang ihm. Sein Schuss prallte vom Innenpfosten ins Tor, 1:0 für S04.

Die Uerdinger kämpften sich wieder heran - und belohnten sich für die erste zwingende Torgelegenheit prompt mit dem Ausgleich. Tim Brdaric traf nach einem Eckball (35.). Die Partie wurde munterer, nur drei Minuten später klingelte es erneut. Diesmal wieder im KFC-Tor, Leo Scienza, Topscorer der Schalker Reserve, besorgte das 2:1 (38.).

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause - aber nicht viel weiter. Denn nur vier Minuten nach Wiederanpfiff glich Uerdingen erneut aus. Abdul Fesenmeyer war der Torschütze (49.).

Es entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen und Offensivfußball auf beiden Seiten. Tore fielen aber zunächst nicht mehr. Erst mit Einbruch der Schlussviertelstunde änderte sich das wieder. Da war erneut Scienza zur Stelle, der S04 mit seinem zweiten Treffer in Führung schoss (76.). Nur wenig später legte Rufat Dadashov das 4:2 nach (80.) - es war die Vorentscheidung, auch wenn die Krefelder es in den letzten Minuten durch Charles Atsinas Anschlusstreffer (85.) noch mal spannend machten.

S04 musste zittern, ehe nach Abpfiff klar war: Schalke ist gerettet und springt sogar hoch bis auf Platz elf. Den noch vakanten Abstiegsplatz belegt weiterhin der Bonner SC. Um den Absturz in die Mittelrheinliga zu verhindern, braucht es ein Wunder. Mit Borussia Mönchengladbach ist zwar noch ein Team in Reichweite, aber nur theoretisch. Schwer vorstellbar, dass der BSC drei Punkte und die um sechs Treffer bessere Differenz der Gladbacher am letzten Spieltag aufholt. Alemannia Aachen, der SV Straelen und der SV Lippstadt hatten sich am Nachmittag bereits in Sicherheit gebracht.

Jedenfalls empfangen die Bonner am kommenden Wochenende Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 14 Uhr). Gladbach II trifft zeitgleich auf Düsseldorf II, Schalke empfängt zum Saisonausklang den SC Wiedenbrück.