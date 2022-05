Regionalliga West: Bonn vor Abstieg in die Mittelrheinliga, drei Teams retten sich

Der Bonner SC steht mit einem Bein in der Mittelrheinliga. Nach dem 1:1 in Ahlen müssen die Rheinlöwen auf den KFC Uerdingen hoffen.

Nach dem 3:0-Sieg von Rot-Weiss Essen beim SV Rödinghausen und dem torlosen Remis von Preußen Münster am Freitagabend hat sich die Lage im Aufstiegskampf der Regionalliga West dramatisch zugespitzt. Auf einmal sind die Bergeborbecker wieder der große Favorit auf den Aufstieg in die 3. Liga. Doch Rot Weiss Ahlen, Essens nächstes Gegner wird zum Zünglein an der Waage. Die Wersestädter haben nämlich am vorletzten Spieltag nun den Abstieg des Bonner SC so gut wie besiegelt.

Die Bonner kamen in Ahlen nur zu einem 1:1-Unentschieden. Dabei hatte Rudolf Karl Gonzalez Vass den Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt nach 16 Minuten noch in Führung gebracht. Eine Viertelstunde vor dem Ende erzielte Ahlens Sebastian Mai allerdings den Ausgleich. Die Bonner müssen nun auf den KFC Uerdingen hoffen. Die Krefelder spielen am Samstagabend noch gegen die U23 des FC Schalke 04, einer von zwei Vereinen, die noch in Reichweite sind.

Das andere ist die U23 von Borussia Mönchengladbach. Die kleinen Fohlen stehen drei Punkte über den Bonnern und haben ihr Heimspiel gegen Fortuna Köln mit 0:4 verloren. Das Torverhältnis der Gladbacher ist vor dem letzten Spieltag um sechs Tore besser.

Drei Teams konnten sich derweil an diesem Spieltag retten: Alemannia Aachen ist dank des Bonner Unentschiedens und dem 3:1-Sieg am Freitagabend bei Düsseldorf II durch. Der SV Straelen siegte beim FC Wegberg-Beeck mit 3:2 und ist ebenfalls sicher gerettet. Ein 1:0-Sieg mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit des SV Lippstadt bei Rot-Weiß Oberhausen hat auch den Klub aus Ostwestfalen-Lippe zum Klassenerhalt gebracht.

Am letzten Spieltag trifft der Bonner SC zuhause auf Rot-Weiß Oberhausen. Sofern sich Schalke nicht gegen Uerdingen rettet, kommt es nächste Woche zum Abstiegsfinale gegen den SC Wiedenbrück. Für die Gladbacher geht es in der kommenden Woche zur U23 von Fortuna Düsseldorf.