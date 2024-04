Kehrt Max Mayer zum FC Schalke 04 zurück? Torhüter Marius Müller würde sich freuen. Die Kollegen der WAZ haben den Faktencheck gemacht.

Max Meyer und der FC Schalke 04: Nicht wenige wünschen sich, dass daraus wieder eine Liebesbeziehung wird. Etwa Torwart Marius Müller, wie er gegenüber der "Bild" durchblicken ließ.

Meyer wird den FC Luzern im Sommer verlassen - in Richtung Gelsenkirchen? "Das sind Dinge, die können weder er noch ich entscheiden. Ich wäre dankbar, weil er in meinen Augen ein sehr guter Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Ich bin als Freund natürlich drauf und dran, ihn für uns zu begeistern. Obwohl er mich ja ursprünglich für Schalke begeistert hatte. Ich würde mich freuen, neben ihm in der Kabine sitzen zu dürfen. Deswegen werde ich vielleicht noch ein-, zweimal öfter anrufen, als ich es ohnehin schon mache", sagte Müller dem Blatt.

Was an dem Gedankenspiel von Müller aktuell dran ist und wie es in Zukunft aussehen könnte, lesen Sie im Faktencheck von Andreas Ernst, Schalke-Reporter bei der WAZ.

Hintergrund der Spekulationen ist, dass zuletzt bekannt wurde, dass Meyers Vertrag in Luzern nicht verlängert wird. Zwei Angebote hatten die Schweizer dem ehemaligen Profi des FC Schalke 04 vorgelegt. Meyer ließ beide unbeantwortet. Dann wurde es dem Klub aus der Zentralschweiz offenbar zu bunt: Das Angebot ist vom Tisch, Meyer wird den Klub am Saisonende verlassen.

„Bei Max Meyer ist es so, dass wir uns seit letztem Sommer bis Ende März stark darum bemüht haben, den Vertrag zu verlängern. Jedoch konnte er sich nicht zu einem Entscheid durchringen und daher haben wir unser Angebot zurückgezogen“, sagte Sport-Direktor Remo Meyer in der Schweizer Zeitung Blick Mitte April.

Meyers Marktwert, einst bei 20 Millionen Euro, liegt laut "transfermarkt.de" aktuell bei einem Zehntel - nämlich bei zwei Millionen Euro. Zuletzt trug Meyer das Schalke-Trikot vor etwas weniger als sechs Jahren. Insgesamt kommt er auf 192 Spiele für die erste Mannschaft, wobei er 22 Tore erzielte und 23 weitere Treffer vorbereitete.