Der 1. FC Bocholt trennte sich beim 1. FC Düren 1:1-Unentschieden. Dietmar Hirsch war nach dem Spiel zufrieden.

Wie schon im Hinspiel trennten sich der 1. FC Düren und 1. FC Bocholt wieder Remis. Nach dem 0:0 am Hünting folgte nun ein 1:1 in Düren.

Für den FCD war es das sechste sieglose Spiel in Folge - das sechste Unentschieden in Serie.

Trainer 1. FC Düren, Carsten Wissing, sagte: "Es war wie im Hinspiel: beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. In der ersten Halbzeit gehen wir verdient in Führung, Bocholt macht aber auch verdient das Remis. Am Ende wollten beide den Sieg. Das ist zu dem Zeitpunkt der Saison auch nicht selbstverständlich. Uns nerven natürlich diese Unentschieden. Aber wir haben noch zwei Spiele Zeit, um zwei Siege einzufahren."

Ähnlich sah das Gästecoach Diemtar Hirsch, der sich auch über den verschossenen Elfmeter von Malek Fakhro (56.) etwas ärgerte.

Hirsch bilanzierte: "Das Spiel ist einfach erzählt: Erste Halbzeit geht an Düren, zweite Hälfte dann an uns. Es war für uns nicht einfach nach diesem Spektakel vor 30.000 Fans in Aachen. Hier ist es dann alles einfach kleiner und kuscheliger. Die Dürener werden es mir nachsehen, wenn ich das so sage. Wir waren einfach nicht gallig genug. Und das Spiel beginnt in der ersten Halbzeit auch schlecht für uns. Für mich muss Düren nach 30 Minuten wegen Tätlichkeit mit einem Mann weniger spielen. Aber der Schiedsrichter hat das anders gesehen."

Hirsch meinte weiter: "In der zweiten Halbzeit waren wir besser drin und haben gedrückt, verschießen dann noch einen Elfmeter. Später machen wir das Tor und am Ende können wir mit dem Unentschieden leben. Wir haben jetzt vor dem Tabellenvierten vier Punkte Vorsprung und wenn wir am Ende Zweiter oder Dritter werden, dann sind wir einfach mächtig stolz."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Schreiber - Popovic, Lela, Harnafi (75. Schlößer), Geimer (67. Damaschek), Breuer, Clemens, Ibishi (46. Dulleck), Weber, Matuschyk, Brock

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Salau (33. Campman), Fakhro (72. Atmaca), Holldack (87. Lunga), König, Beckert, Wellers, Shubin, Lorch, Janssen

Schiedsrichter: Florian Visse

Tore: 1:0 Breuer (43.), 1:1 König (60.)

Zuschauer: 630