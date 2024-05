Führung zurückerobert! Der KFC Uerdingen schlägt in der Oberliga Niederrhein den Mülheimer FC 97 mit 2:1 (1:0) und setzte sich damit wieder vor Ratingen.

Germania Ratingen hatte durch den 3:1-Erfolg über den FC Büderich die Führung im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein wieder übernommen.

Für den KFC Uerdingen war ein Nachziehen angesagt und das sollte den Krefeldern im Spiel gegen den Mülheimer FC 97 gelingen. Die Blau-Roten siegten in der heimischen Grotenburg mit 2:1 (1:0).

Dimitrios Touratzidis, der nach seiner Sperre wieder von Anfang an dabei, brachte den KFC früh nach einem Freistoß in Führung (9.). In einer feurigen Partie erhöhte Alexander Lipinski kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 für die Hausherren und sorgte für eine vermeintliche Vorentscheidung (52.). Keisuke Hotta brachte den Mülheimer FC in der 74. Minute per Distanzschuss zum Anschluss.

Für den KFC entwickelten sich die letzten zwanzig Minuten zu einer Zitterpartie, in der man am Ende als strahlender Sieger vom Platz ging.

KFC-Coach Levan Kenia sprach abermals von einem "Arbeitssieg": "Wir sehen, dass die Oberliga spannend ist. Jeder, der hier zu uns kommt, kämpft bis zum Ende. Das war wieder mal ein richtiger Arbeitssieg."

Doch wie zuletzt hätten die Uerdinger die Partie bereits deutlich früher entscheiden können. Einige Male wurden Konter zu schlampig ausgespielt oder die Abschlüsse waren nicht zwingend genug.

Spielertrainer Kenia war sich dessen bewusst: "Wir hätten den Sack definitiv früher zumachen müssen, machen es allerdings wieder spannend. Trotzdem: Jeder Punkt, jeder Sieg zählt und wir machen nun weiter."

KFC: Gomoluch - Schlösser, Härtel, Päffgen, Blum - Lipinski (79. Klein), Odenthal (64. Abel), Talarski (81. Funk), Yanagisawa - Gonda (69. Rizzo), Touratzidis (71. Weber)

Mülheimer FC: Isik - Kayaoglu (46. Kubina), J. Maluze, Sat, Jesaja Maluze - Anadol (62. Isik), Uzun, Yildirim (89. Fazlija) - Asagwara (58. Hotta), Yardimci, Molango

Tore: 1:0 Touratzidis (9.), 2:0 Lipinski (52.), 2:1 Hotta (74.)

Zuschauer: 2397

Gelbe Karten: Talarski - Yildirim

Auf den KFC Uerdingen wartet eine richtige Kracherwoche mit gleich zwei absoluten Topspielen in der Oberliga Niederrhein. Am Mittwoch (8. Mai) gastieren die Blau-Roten bei ETB SW Essen am Uhlenkrug, bevor der absolute Aufstiegskracher am 12. Mai im Stadion Ratingen gegen die Germania steigt.

"Wir haben uns vor dieser Partie vorgenommen, fünf Schritte zu machen - einen haben wir erfolgreich gemacht, folgen noch vier. In der nächsten Woche wird die Mentalität und die Fitness entscheiden, denn Fußballspielen können wir", so der Georgier.

Auf der Gegenseite steht der Mülheimer FC 97 mit der Niederlage weiterhin auf Platz 15 - noch würde das den Klassenerhalt bedeuten.

Für Trainer Ahmet Inal war die Partie beim Aufstiegsaspiranten jedoch ohnehin nur eine Art Bonusspiel: "Wir sind natürlich mit der Herangehensweise angereist, hier etwas mitzunehmen, allerdings war das auch definitiv kein Muss. Für uns zählen die nächsten drei Partien, denn die verheißen Abstiegskampf pur!"

Für den MFC geht es in der nächsten Partie gegen die Sportfreunde Hamborn 07, ehe es gegen den SC St. Tönis und den TVD Velbert zur Sache geht.