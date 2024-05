Im Tabellenkeller der Regionalliga West fallen die nächsten Entscheidungen. Die letzten vier Plätze scheinen vergeben, Gütersloh feiert auf der Couch.

32. Spieltag in der Regionalliga West. Dass Alemannia Aachen als Meister aufsteigen wird, ist bereits seit einer Woche offiziell. Und auch im Tabellenkeller standen nun Entscheidungen an.

Dabei ist durch den kaum noch fraglichen Abstieg des MSV Duisburg aus der 3. Liga ebenfalls klar: Die letzten vier Mannschaften in der Tabelle der Regionalliga West werden wohl den Gang in die Oberliga antreten müssen. Daran könnte allerdings noch ein Abstieg von Schalke 04 aus der 2. Bundesliga oder das Fehlen eines Aufsteigers aus der Oberliga Niederrhein was ändern. Die Entscheidungen fallen also auch außerhalb der Liga, Platz 15 kann noch ein wichtiger werden.

Borussia Mönchengladbach II hatte im Keller die Chance, das abzuwenden und den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Mit dem 2:1-Heimsieg über Fortuna Köln machten die Gladbacher ihre Hausaufgaben - und freuten sich auch dank der Ergebnisse der Konkurrenz über den Ligaverbleib.

Denn mit dem SV Lippstadt kam der einzige Klub, der den Gladbachern aus der Abstiegszone noch gefährlich werden konnte, gegen den wohl bereits abgestiegenen FC Wegberg-Beeck nicht über ein torloses Remis hinaus. Schlusslicht Rot Weiss Ahlen verabschiedete sich mit einem 1:2 gegen den Wuppertaler SV aus der Liga.

Gütersloh feiert Klassenerhalt auf der Couch, Entscheidung in Paderborn?

Während für Rot-Weiß Oberhausen beim 1. FC Köln II eine lange Durststrecke zu Ende ging, holte Meister Aachen auch beim längst geretteten SC Wiedenbrück dank Dreierpacker Anton Heinz einen souveränen 4:0-Auswärtssieg. Bereits am Freitag besiegte der SV Rödinghausen den FC Gütersloh, der am Samstag dennoch auf der Couch den Klassenerhalt feiern konnte, ebenfalls mit 2:0.

Außerdem trennten sich der 1. FC Düren und der 1. FC Bocholt 1:1, auch beim 2:2 zwischen den Zweitvertretungen vom FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wurden die Punkte geteilt. Am Sonntagmittag (5. Mai, 14 Uhr) wird der Spieltag dann komplettiert. Die Zweitvertretung des SC Paderborn empfängt dann die SSVg Velbert.

Hier könnte dann auch die letzte Entscheidung im Abstiegskampf fallen: Punkten die Ostwestfalen gegen die Velberter, stehen die letzten Vier der Tabelle fest und können nur hoffen, das Platz 15 doch noch zum Klassenerhalt reicht. Diesen Platz können Velbert, Lippstadt, Wegberg und Ahlen (nur noch theoretisch) allesamt noch erreichen.