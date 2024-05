Im Jahr 2011 sorgte der FC Schalke 04 international für Furore. Am 04. Mai endete dann der Traum von einem möglichen Champions-League-Finale. Weisse noch?

Aktuell kämpft der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. Vor genau 13 Jahren spielten die Knappen noch um den Einzug ins Champions League-Finale. Weisse noch?

Die Saison 2010/11 verlief für die Schalker mit ständigen Höhen und Tiefen. In der Bundesliga rutschte der Vorjahresvizemeister auf Rang 14 ab, dazu wurde Trainer Felix Magath entlassen und am 21. März 2011 durch Ralf Rangnick ersetzt. Gerade in der Liga lief vieles nicht nach Plan, dafür sicherte sich S04 im Mai gegen den MSV Duisburg (5:0) aber souverän den Gewinn des DFB-Pokals – und dann wäre da noch die Reise in der Champions League.

Im Achtelfinale bezwang Schalke den FC Valencia (1:1, 3:1) und im Viertelfinale folgte dann die große Sternstunde gegen den Titelverteidiger Inter Mailand. Nach dem furiosen 5:2-Hinspielcoup im San Siro, siegten die Knappen auch im Rückspiel mit 2:1 gegen das Starensemble um Lucio, Javier Zanetti, Wesley Sneijder und Samuel Eto'o.

Durch die Sensationssiege qualifizierte sich der Traditionsklub aus Gelsenkirchen erstmals in der Vereinsgeschichte für das Halbfinale der Königsklasse – gegen Manchester United.

Nachdem Manuel Neuer mit mehreren sensationellen Paraden eine hohe Niederlage verhinderte und Schalke im Hinspiel "nur" mit 0:2 vor heimischem Publikum verlor, reiste die Rangnick-Elf am 04. Mai 2011 ins Theater der Träume. Die Ausgangslage war klar: Schalke brauchte mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um doch noch ins Finale einzuziehen, aber die Hypothek war letztendlich zu groß.

Die Aufstellung von Schalke in Manchester: Neuer – Uchida, Höwedes (70. Huntelaar), Metzelder, Escudero – K. Papadopoulos, Jurado, Baumjohann (46. Edu), Farfan (75. Matip), Draxler – Raúl Tore: 1:0 Anderson (26.), 2:0 Gibson (31.), 2:1 Jurado (35.), 3:1 Anderson (72.), 4:1 Anderson (76.).

Zwar zeigten die Gäste eine engagierte Leistung, aber nach 90 Minuten stand eine verdiente 1:4-Niederlage zu Buche. Hoffnung kam nur kurz auf, als José Manuel Jurado mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in der 35. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielte.

Wir sind auf einen Gegner getroffen, der einfach besser war. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Jeder kann aber stolz sein, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Ralf Rangnick nach dem Halbfinalaus.

Insgesamt leisteten sich die Schalker an diesem Mittwochabend aber defensiv zu viele Fehler und waren vorne nicht effektiv genug. Spätestens durch den Doppelschlag von Anderson (72.,76.) war die Partie entschieden und die Mannschaft von Trainerlegende Sir Alex Ferguson zog völlig verdient ins Endspiel ein, welches mit 1:3 gegen den FC Barcelona verloren ging.

Für den FC Schalke 04 war dieser 04. Mai 2011 trotzdem ein ganz besonderer Tag in der Vereinsgeschichte. Ralf Rangnick fasste es nach dem Abpfiff passend zusammen: "Wir sind auf einen Gegner getroffen, der einfach besser war. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Jeder kann aber stolz sein, dass wir dieses Ziel erreicht haben."