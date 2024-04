Drittligist 1. FC Saarbrücken spielte gegen Rot-Weiss Essen 1:1-Remis. Fast 14.000 Fans waren in der Englischen Woche im Stadion.

Die Fans des 1. FC Saarbrücken erlebten in der laufenden Saison schon einige Highlights im heimischen Ludwigspark-Stadion. Im DFB-Pokal kegelte der FCS den Karlsruher SC (2:1), FC Bayern München (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0) und Borussia Mönchengladbach (2:1) aus dem Wettbewerb, ehe im Halbfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (0:2) Schluss war. Alle fünf Partien waren ausverkauft.

In der 3. Liga vermeldete der ambitionierte Drittligist in der aktuellen Spielzeit dagegen noch kein ausverkauftes Haus. Zuletzt war das Ludwigspark-Stadion vor über einem Jahr restlos ausverkauft (am 14. April 2023 gegen Dynamo Dresden, 2:0).

Am Mittwochabend hatte der 1. FC Saarbrücken dann Rot-Weiss Essen zum Verfolgerduell und Spitzenspiel zu Gast im Saarland – und die Zuschauerkulisse konnte sich definitiv sehen lassen: 13.954 Fans pilgerten beim 1:1-Unentschieden ins Stadion, darunter auch der deutsche Darts-Star Gabriel Clemens, der ein glühender Fan des FCS ist, und Trainer-Ikone Friedhelm Funkel.

Die größte Heimkulisse in dieser Drittliga-Saison wurde gegen RWE nur um etwa 400 Zuschauer verpasst. Beim Spiel gegen Dynamo Dresden waren am 19. November 2023 14.352 Fans im Ludwigspark. Hätten Saarbrücken und Essen wie geplant am 30. März gegeneinander gespielt, wäre diese Bestmarke wahrscheinlich schon gefallen.

Die meistbesuchten Drittliga-Heimspiele von Saarbrücken in dieser Saison: 1. 1. FC Saarbrücken – Dynamo Dresden (14.352 Fans, 1:0) 2. 1. FC Saarbrücken – Waldhof Mannheim (14.151 Fans, 1:1) 3. 1. FC Saarbrücken – Rot-Weiss Essen (13.954 Fans, 1:1) 4. 1. FC Saarbrücken – Arminia Bielefeld (11.696 Fans, 1:1) 5. 1. FC Saarbrücken – SV Sandhausen (11.314 Fans, 4:1)

Nur noch zwei Heimspiele wird der FCS 2023/24 bestreiten: Am Samstag (27. April, 14 Uhr) trifft die Elf von Rüdiger Ziehl auf den Halleschen FC, am 12. Mai (19.30 Uhr) reist das Schlusslicht SC Freiburg II in die saarländische Landeshauptstadt.

Um die Chance auf den Relegationsplatz zu wahren, müssen diese Duelle gewonnen werden. Gegen RWE riss jetzt aber die Heimserie, denn zuletzt siegte Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue (2:0), Unterhaching (2:1) und Sandhausen (4:1) dreimal in Serie vor den heimischen Fans.