Große Freude bei der SG Schönebeck. Am vergangenen Wochenende machte die SGS den Landesliga-Klassenerhalt perfekt. Zu Wochenbeginn folgte der dritte Zugang.

Eine Gala à la SG Schönebeck: Mit einem 6:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Lowick machten die Essener am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Landesliga perfekt.

Die Jungs von Trainer Olaf Rehmann brannten 90 Minuten ein spielerisches Feuerwerk ab. Der Tabellenvierte Lowick kam kaum hinterher und war an der Ardelhütte schlichtweg chancenlos.

Dementsprechend stolz war Trainer Olaf Rehmann. Er bilanzierte: "Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute total fokussiert und haben Lowick immer wieder den Schneid abgekauft. Und dann natürlich in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Wir sind alle sehr froh, dass der Klassenerhalt endlich in den trockenen Tüchern ist."

Und nur einen Tag später, nach dem erfolgreichen Landesliga-Klassenverbleib, folgte die nächste gute Nachricht für die Schönebecker. Der dritte Zugang wurde fix gemacht.

Aus Amerika über Schalke an die Ardelhütte: Diese Überschrift fasst den Werdegang von Siddharth Rai perfekt zusammen. Er kommt nämlich aus dem U19-Projekt des FC Schalke 04. Der S04 kooperierte mit einer Talentschule aus den USA und förderte diese in Gelsenkirchen weiter. Diese Kooperation endet nach der laufenden Saison. Doch Rai wird nach seinem Heimaturlaub in New Hampshire Ende Juni wieder in den Flieger Richtung Deutschland steigen. Das Ziel: Die SG Schönebeck.

Trainer Rehmann gibt dem jungen Talent eine Chance, sich im Seniorenfußball zu beweisen, warnt aber gleichzeitig vor zu hohen Erwartungen aufgrund des Herkunftsvereins: "Siddharth war jetzt ein Jahr im USA-Programm von Schalke 04. Hier werden talentierte Spieler aus den USA in Europa ein Jahr gefördert und gehen dann, in der Regel, zurück in die USA. Siddharth hat aber den Wunsch dauerhaft in Deutschland zu bleiben und sucht daher einen Verein, bei dem er nach Ablauf des Programmes weiter Fußball spielen kann. Er ist ein schneller Spieler mit einer guten Technik, der körperlich aber noch zulegen und das Tempo in der Landesliga annehmen muss. Wir werden ihn bei seiner Entwicklung begleiten und ihm die Möglichkeit geben, hier in Deutschland weiter Fußball zu spielen."

Rai ergänzt: "Ich will mich als junger Spieler in Europa weiterentwickeln. Da ist die SGS ein guter Verein. Die Spielanlage passt sehr gut zu mir und Olaf ist ein Trainer, der junge Spieler fördert. Die Möglichkeit will ich gerne nutzen."