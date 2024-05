Die Absteiger aus der Regionalliga West stehen fast fest. Das Unentschieden des SC Paderborn II gegen die SSVg Velbert lässt kaum noch Zweifel aufkommen.

Dass das Spiel zwischen dem SC Paderborn II und der SSVg Velbert in der Schlussphase der Saison so wichtig werden sollte, hatten die Spieltagsplaner der Regionalliga West so sicherlich nicht auf dem Zettel. Viele Entscheidungen waren an diesem 32. Spieltag schon gefallen. Nun sollte das Duell der beiden Kellerkinder auch noch den letzten Fingerzeig im Abstiegskampf liefern.

Bereits am Vortag hatte festgestanden, dass Rot Weiss Ahlen und der FC Wegberg-Beeck absteigen würden. Nur ein Sieg hätte die Hoffnung der SSVg Velbert noch eine Woche am Leben halten können. Selbst ein Punkt gegen Paderborn II wäre zu wenig gewesen.

Der U23 des Zweitligisten auf dem sicheren 14. Platz hätte indes ein Unentschieden gereicht, um nicht mehr von Velbert oder dem SV Lippstadt eingeholt werden zu können.

Die erste Halbzeit spielte den Paderbornern in die Karten. Ohne Tore ging das Spiel in der Home Deluxe Arena in die Pause – zu diesem Zeitpunkt stand der Abstieg von Velbert fest.

SC Paderborn II: Schulz – Donner (59. Zobel), Gembalies, Mensing, Rohr (67. Otto, 78. Kiefer) – Bravo Sanchez, Kojic, Vega Zambrano (78.) Bilogrevic, Wendt – Flotho, Friedrich (59. Brandt) Schulz – Donner (59. Zobel), Gembalies, Mensing, Rohr (67. Otto, 78. Kiefer) – Bravo Sanchez, Kojic, Vega Zambrano (78.) Bilogrevic, Wendt – Flotho, Friedrich (59. Brandt) SSVg Velbert: Lenz – Abdel Hamid, Duschke, Herzenbruch, Machtemes – Hemcke, Mehlich (71. Mehlich), Schiebener – Buzolli (57. Erwig-Drüppel), Diallo, Hilger Tore: 1:0 Donner (47.), 1:1 Machtemes (77.) Schiedsrichter: Luca Maurer Zuschauer: 251

Nach dem Seitenwechsel kam es noch schlimmer aus Sicht der SSVg: Dawyn-Paul Donner traf zur Führung für den SCP (47.). Die Zeit rann Velbert davon. Gute eine Viertelstunde vor dem Abpfiff schöpften sie wieder Hoffnung: Max Machtemes erzielte den Ausgleichstreffer (77.). Der Punkt war allerdings zu wenig.

Der Abstieg nach einem Jahr in der Regionalliga West steht damit für die SSVg Velbert beinahe zu 100 Prozent fest. Der Abstand auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz beträgt zwei Spieltage vor Saisonende acht Punkte. Rang 15, dort steht derzeit der SV Lippstadt, dürfte ebenfalls nicht zum Klassenerhalt reichen. Dafür müsste sich der MSV Duisburg in der 3. Liga noch retten - beinahe ein Ding der Unmöglichkeit.

Lippstadt hat mit sechs Punkten Rückstand auf Paderborn II bei einem deutlichen schlechteren Torverhältnis ebenfalls nur noch minimale Chancen in der Regionalliga zu verbleiben.

Für beide Teams geht es bereits am kommenden Freitag weiter. Der SC Paderborn II reist zum nächsten Kellerduell zum SV Lippstadt (10. Mai, 19 Uhr). Die SSVg Velbert empfängt den SC Wiedenbrück (10. Mai, 19.30 Uhr).