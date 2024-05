Beim MSV Duisburg stehen kurz vor dem Beginn der nächsten Saison Neuwahlen des Vorstands an. Der Termin für die außerordentliche Mitgliederversammlung.

Über die sportliche Zukunft des MSV Duisburg herrscht seit Sonntagabend Gewissheit. Die Zebras müssen nach dem Abstieg künftig in der Regionalliga West antreten. Am letzten Juli-Wochenende werden die Zebras ihr erstes Spiel in der vierten Liga bestreiten.

Und das womöglich mit einem neuen Vorstand. Denn wenige Tage vor dem Saisonstart steht eine außerordentliche Mitgliederversammlung samt Neuwahlen an. Diese soll am Dienstag, 23. Juli, in der Schauinslandreisen-Arena stattfinden. Das teilte der Verein am Montag mit. Die offizielle Einladung an die Mitglieder soll zeitnah folgen.

Auf der Jahreshauptversammlung vor wenigen Wochen hatte Präsident Ingo Wald die Neuwahlen angekündigt. Noch ist nicht bekannt, ob Wald sich noch einmal zur Wahl stellen wird. Mit Thomas Maaßen hat ein Bewerber seine Kandidatur bereits angekündigt. Das 64-jährige Aufsichtsratsmitglied tritt gemeinsam mit Kai-Uwe Otto und Andreas Tappe an. Satzungsgemäß können keine Einzelpersonen, sondern nur Teams in der Größe von drei bis fünf Personen, antreten.

Ihre Bewerbung müssen die Teams beim Wahlausschuss um Oberbürgermeister Sören Link einreichen. Gewählt wird dann am 23. Juli. Dass der Termin der Versammlung in den Sommerferien liegt, sei nicht optimal, erklärte der MSV und bat um Verständnis: "Eine 100 Prozent 'faire' Lösung gibt es hier nicht."

Man habe sich jedoch für diesen Zeitpunkt entschieden, da den Mitgliedern eine zeitnahe Wahl versprochen wurde. Zudem wollten die Duisburger die Wahl vor dem Saisonstart durchführen, "um noch vor der neuen Spielzeit Klarheit für alle Beteiligten herzustellen".

Die Schulferien seien nur ein bedingt tragfähiges Argument, "weil alle diejenigen, die bei ihrer Ferienplanung nicht auf die Schulpflicht achten müssen, ihre Urlaubszeiten erfahrungsgemäß außerhalb der Schulferien legen. Bei einem Termin kurz nach oder vor Beginn der Sommerferien würden diese Mitglieder entsprechend vermehrt betroffen sein."