Preußen Münster: Drei Neue auf einen Streich - inklusive Ex-RWO- und RWE-Spieler

Preußen Münster hat wenige Tage nach seinem offiziellen Trainingsauftakt drei weitere Zugänge präsentiert. Am Montag wurde das Trio auf einen Streich vorgestellt.

Alexander Hahn (Viktoria Berlin), Shaibou Oubeyapwa (Rot-Weiß Oberhausen) und Yassine Bouchama (VfB Homberg) schließen sich dem SC Preußen Münster an und stehen schon am Montag das erste Mal mit ihren neuen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir alle drei von uns und unserem Weg hier bei Preußen Münster überzeugen konnten. Sie haben große Lust auf die Aufgabe und werden uns mit ihren Qualitäten weiter voranbringen", sagt Sportdirektor Peter Niemeyer.

Innenverteidiger Alexander Hahn lief zuletzt für Viktoria Berlin in der 3. Liga auf und kam dort vergangene Saison auf 15 Einsätze. Ausgebildet wurde der 29-jährige Linksfuß in der Jugend von Werder Bremen, für dessen zweite Mannschaft er auch 24 Drittliga-Spiele absolvierte. Dazu kann der Abwehrmann auf die Erfahrung aus über 200 Regionalliga-Spielen für den SV Meppen, den FC Homburg, den 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen blicken. "Alexander bringt für einen Innenverteidiger alles mit: Er hat einen guten linken Fuß, ist stark im Spielaufbau und mit seiner Physis in der Luft und am Boden zweikampfstark. Dazu bringt er viel Erfahrung mit, die uns guttun wird", betont Niemeyer.

Für frischen Wind in der Offensive wird Shaibou Oubeyapwa sorgen, der in den letzten beiden Spielzeiten für RW Oberhausen 14 Tore und 28 Assists beisteuerte. "Shaibou ist ein sehr wendiger, schneller und trickreicher Spieler, der für jeden Gegner nur schwer zu fassen ist und seine Qualitäten in dieser Liga unter Beweis gestellt hat. Er passt mit seiner Art genau zu unserem Offensivfußball und ich bin mir sicher, dass wir viel Spaß mit ihm haben werden", sagt Niemeyer über den 1,70 Meter großen Rechtsfuß.

Ebenfalls im offensiven Mittelfeld zuhause ist Yassine Bouchama, der im Winter bei Ligakonkurrent Homberg anheuerte und in der Rückrunde in 17 Spielen noch drei Tore erzielte und acht Assists gab. Niemeyer: "Auch Yassine hat mit seiner Technik und seiner Übersicht seine Stärken in der Offensive und wird unser Spiel mit seinen Elementen weiter beleben."