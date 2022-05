KFC Uerdingen: Dauerbrenner hat neuen Verein gefunden

Dass der Dauerbrenner des KFC Uerdingen den Verein verlässt, war bereits klar. Jetzt ist auch bekannt, wohin der Außenverteidiger wechselt.

Dass Jason Prodanovic in der kommenden Saison nicht mehr für den KFC Uerdingen aufläuft, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Inzwischen ist klar, für welchen Verein der flinke Rechtsverteidiger ab dem Sommer aufläuft. Er wechselt in die U23 des Zweitligisten Holstein Kiel, die in der Regionalliga Nord an den Start geht. Das teilte Prodanovics künftiger Klub mit.

"Jason ist ein schneller, dynamischer Außenverteidiger, der auf beiden Seiten flexibel einsetzbar ist und durch eine hohe Einsatzbereitschaft besticht", wird Finn Jaensch, Sportlicher Leiter des Kieler Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) in einer Klubmeldung zitiert.

Prodanovic bestritt 37 Regionalliga-Einsätze für den KFC Uerdingen

In der Abstiegssaison der Uerdinger war Prodanovic die größte Konstante im Aufgebot. Mit 37 Einsätzen und 3245 Spielminuten war er der Dauerbrenner des KFC, der 21-Jährige verpasste nur eine einzige Regionalliga-Partie - aufgrund einer Gelbsperre fehlte er am letzten Spieltag. Mit Blick auf diese Statistik spricht Jaensch dem Neuzugang "eine gute Wettkampfhärte" zu, Prodanovic könne die Mannschaft "sofort auf hohem Nivea unterstützen", betonte der Verantwortliche.

Prodanovic war im vergangenen Sommer von der Spvg. Schonnebeck aus der Oberliga in die vierte Liga gewechselt. Zuvor spielte der gebürtige Iserlohner unter anderem im Nachwuchs des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Die Kieler gaben neben Prodanovic auch die Verpflichtung von Noah Gumpert (Altona 93) bekannt.

Beim KFC Uerdingen ist Prodanovic bei weitem nicht der einzige Abgang. Dafür haben die Krefelder aber auch schon ein knappes Dutzend Spieler für den Neubeginn in der Oberliga Niederrhein verpflichtet.