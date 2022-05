KFC Uerdingen: 22 Abgänge! Hälfte des Kaders 22/23 steht

SV Rödinghausen DFB-Pokal-Teilnehmer verabschiedet neun Spieler

Erst am Samstag feierte der SV Rödinghausen noch den Westfalenpokal-Sieg. In Münster gewann der SVP nach Elfmeterschießen gegen die Preußen. Am Montag wurden dann neun Spieler verabschiedet.