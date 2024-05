Drei Spiele in der Oberliga Niederrhein, 17 Tore fielen hier. Im Auf- und Abstiegsrennen ging es wild zu.

In diesem Nachholspieltag der Oberliga Niederrhein war richtig Musik drin. In einer Partie ging es um nichts.

Hier setzte sich der souveräne Spitzenreiter SF Baumberg beim FC Büderich mit 3:0 durch. Die Meisterschaft ist den Sportfreunden kaum noch zu nehmen. Sportlich kann man nur den Hut vor den Baumbergern ziehen, die bereits vor Wochen erklärten, dass sie nicht in die Regionalliga aufsteigen wollen.

Zwei Teams, die die Lizenz beantragt hatten, trafen am Essener Uhlenkrug aufeinander. Und zwar der ETB SW Essen und der KFC Uerdingen. Die 650 Besucher sollten ihr Kommen nicht bereuen. Nach 97 Minuten gab es zehn Tore und einen spektakulären 6:4-Erfolg des ETB.

Dadurch patzten die Krefelder im Aufstiegsrennen erneut, die Ausgangslage ist so kurios, dass sogar die Essener nun wieder leise auf den Aufstieg hoffen dürfen, sollten sie eine Serie starten und dann mindestens den dritten Platz erreichen. Denn nur Teams, die auf den ersten drei Plätzen landen, sind am Ende auch berechtigt aufzusteigen.

Mit den ersten drei Plätzen haben Adler Union Frintrop und Hamborn 07 nichts gemein. Im dritten Nachholspiel ging es um das nackte Überleben in der Oberliga Niederrhein. Hamborn hatte vor dem Spiel extra noch den Trainer getauscht.

Gebracht hat es nichts. Denn der Aufsteiger aus Frintrop schlug den Vorletzten klar mit 4:0. Mann des Tages: Adler-Stürmer Yannick Reiners, der Hamborn in diesem Kellerduell mit seinen Treffern sechs, sieben und acht alleine erledigte. Melvin Ridder traf zum Endstand von 4:0.

Konsequenz in der Tabelle: Frintrop konnte auf Platz 14 klettern. Für Hamborn wird der Klassenerhalt immer schwieriger zu realisieren sein. Am Sonntag (15 Uhr) gibt es die vielleicht letzte Chance, denn dann steht das nächste Kellerduell an, wenn die Hamborner zum Drittletzten aus Mülheim müssen.

Auch Adler Union Frintrop hat ein weiteres direktes Duell im Tabellenkeller. Denn am Sonntag kommt der TVD Velbert nach Frintrop, der nur zwei Zähler vor den Essenern steht.