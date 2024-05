Ganze sechs deutsche Teilnehmer könnte es 2024/2025 in der Champions League geben. Dank Borussia Dortmund.

Sollte Borussia Dortmund am 1. Juni in London ein Tor erzielen, wird der Jubel groß sein. In Deutschland, ganz besonders aber in Dortmund. Und vielleicht auch in Frankfurt.

Denn sollte der BVB tatsächlich im Finale der Champions League Real Madrid schlagen und die Tabelle der Bundesliga so bleiben wie sie derzeit ist, dann würde es 2024/2025 ganze sechs deutsche Teilnehmer an der Königsklasse geben. Und Eintracht Frankfurt ist derzeit Sechster.

Normalerweise qualifizieren sich nur die ersten vier Mannschaften der Bundesliga für die Champions League. Diese Saison kommt allerdings ein Bonus-Startplatz dazu. Hintergrund ist die umfassende Reform der Champions League, die ab kommender Saison greift. Dann wird das Teilnehmerfeld von 32 auf 36 erhöht.

Zwei der neuen Startplätze vergibt die UEFA nach einer Nationenwertung. Hier stehen die italienische Serie A und eben die Bundesliga bereits als Sieger fest. Bedeutet also, dass es 2024/2025 nicht vier sondern fünf deutsche Startplätze für die Königsklasse geben wird.

Ein Sonderfall tritt allerdings ein, wenn der Champions-League-Sieger, der ohnehin automatisches qualifiziert ist, in seinem nationalen Wettbewerb nicht unter die ersten vier Plätze kommt, die immer zur Königsklasse berechtigten. Dann verfällt der Bonus-Startplatz nicht sondern geht an das nächst-platzierte Team über.

Der BVB ist aktuell Fünfter, drei Punkte hinter RB Leipzig. Besonders skurril: Eintracht Frankfurt trifft am letzten Spieltag auf die Leipziger. Es könnte also im Sinne der Hessen sein, dieses Spiel zu verlieren, damit RB die Dortmunder hinter sich lässt.

DFB-Pokal sorgt für weitere Denk-Spiele

Im Normalfall wäre der Tabellensechste und der DFB-Pokalsieger zu einer Teilnahme an der Europa League berechtigt. Der Siebte kommt in die Conference League.

Sollte Bayer Leverkusen, als Meister automatisch für die Champions League qualifiziert, aber auch den Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen, rückt der Siebte in die Europa League nach und der Achte in die Conference League.

Folgende Szenarien sind daher möglich:

Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, der BVB nicht die Champions League ODER Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, BVB als VIERTER die Champions League:

Plätze 1 - 5: Champions League

Plätze 6 - 7 : Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, BVB als FÜNFTER die Champions League:

Plätze 1 - 6: Champions League

Platz 7 : Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, BVB NICHT die Champions League ODER Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, BVB als VIERTER die Champions League:

Plätze 1 - 5: Champions League

Platz 6 und Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League

Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, BVB als FÜNFTER die Champions League:

Plätze 1 - 6: Champions League

Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League