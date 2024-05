Der BVB steht im Finale der Champions League gegen Real Madrid, Schalke sichert die 2. Bundesliga. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.

Der BVB steht erstmals seit 2013 wieder im Finale der Champions League, ganz Dortmund befindet sich in schwarz-gelber Euphorie. Mats Hummels sorgte mit seinem Siegtreffer bei Paris St.-Germain für den Finaleinzug, Marco Reus bekommt nach elf Jahren bei Borussia Dortmund am 1. Juni im Finale gegen Real Madrid die Chance auf den perfekten Abschied, ehe im Sommer sein Vertrag ausläuft.

Nicht allzu weit entfernt im Ruhrgebiet sind die Fans des FC Schalke 04 froh, dass ihre Mannschaft durch den 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück im Geisterspiel auf St. Pauli den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga klargemacht hat.

Der BVB im Podcast fußball inside

Borussia Dortmund im Finale der Königsklasse, die Stärken des BVB und die Zukunft von Trainer Edin Terzic – darüber reden wir in der neuen Folge unseres Podcasts „fußball inside“.

Durch die starken Auftritte in der Champions League werden natürlich die Rufe nach einer Vertragsverlängerung mit Edin Terzic laut. „Ein zweischneidiges Schwert“, findet BVB-Reporter Christian Woop, der beide Halbfinalspiele gegen Paris Saint-Germain im Stadion erlebt hat. Was dafür und was dagegen spricht, diskutiert er mit Moderator Nils Halberscheidt und Andreas Berten, stellvertretender Redaktionsleiter von FUNKE Sport.

Dieser ordnet auch die Saison von Schalke 04 nach der Rettung gegen Osnabrück ein, indem er sagt: „Als Note ist das ein Mangelhaft mit einem Plus-Zeichen.“ Warum die Anhänger trotz der Erleichterung den Klassenerhalt nicht allzu sehr feiern sollten, erläutert das Trio im Podcast.

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam – und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.