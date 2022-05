KFC Uerdingen: Nächster Neuer kommt vom Niederrheinpokal-Sieger

Der KFC Uerdingen macht weiter Volldampf auf dem Transfermarkt. Zu Wochenbeginn präsentierte der Regionalliga-Absteiger den nächsten neuen Mann.

Der KFC Uerdingen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht: der 23-jährige Maximilian Funk wechselt vom frischgebackenen Niederrheinpokal-Sieger SV Straelen zum KFC.

Funk wurde beim FC Schalke 04 und MSV Duisburg ausgebildet und war polnischer Junioren-Nationalspieler von der U15- bis zur U19-Auswahl. Der 1,87 Meter große Defensivspieler bringt darüber hinaus die Erfahrung aus 53 Oberliga- und 43 Regionalligaspielen mit an die Krefelder Grotenburg.

Das KFC-Ziel ist auch klar formuliert: sofortiger Wiederaufstieg! "Wenn man aus der Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen will, muss man natürlich auch eine Regionalligamannschaft haben, sonst kommt man aus der Oberliga nicht wieder raus. Daher ist es natürlich unser Ziel, jetzt eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der kommenden Saison unter den Top drei mitspielen kann. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg", betonte Damien Raths zuletzt gegenüber den Portalen "Fupa" und "Rheinische Post".

"Maximilian ist ein gestandener Regionalligaspieler und auf mehreren Positionen einsetzbar. Er wird uns sicherlich im defensiven Bereich verstärken", sagte KFC-Vorstandsvorsitzender Damien Raths bei Funks Vorstellung in Krefeld.

Funk ist nach Robin Udegbe, Vedran Beric (beide SV Straelen), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen), Pascale Talarski (VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Younes Mouadden (1. FC Kleve) und Yaman Hasal (FC Remscheid) bereits Zugang Nummer neun des KFC Uerdingen.