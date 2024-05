Unter der Woche stellten die Sportfreunde Hamborn Marcel Stenzel und Oliver Adler als neue Trainer vor. Doch auch unter ihnen gab es die nächste Pleite im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein.

Die Sportfreunde Hamborn 07 stecken tief im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein fest. Unter der Woche zogen sie die Reißleine und trennten sich von Trainer Julian Berg. Nur wenige Tage nach dem Amtsantritt von Marcel Stenzel und Oliver Adler gab es die nächste deutliche Niederlage.

"Wir mussten uns natürlich etwas überlegen. Wir wollten Frintrop überraschen und haben einfach mal was ausprobiert", erklärt Marcel Stenzel. "Ist halt leider in die Hose gegangen." Am Ende verloren die Sportfreunde mit 0:4 gegen die DJK Adler Union Frintrop und liegen jetzt fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Schon nach drei Minuten gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Laut Stenzel war dies der Initiator für den restlichen Spielverlauf: "Nach drei Minuten war der Schock schon in den Köpfen. Auch bei mir. Das Spiel hat dann so eine Dynamik angenommen, aus der wir nicht mehr raus gekommen sind."

Schon am Sonntag geht es direkt weiter. Das nächster Kellerduell gegen den Mülheimer FC 97 steht an. Stenzel weiß, wie die Mülheimer auftreten werden: "Da erwartet uns eine laufstarke und sehr aggressive Mannschaft. Mentalitätsprobleme haben sie überhaupt nicht. Die hören nie auf."

Ziel sei es "irgendwie die Punkte zu holen." Für Hamborn ist es ein klarer Pflichtsieg. Bei einer Niederlage würde die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter schwinden.

Spiel gegen Frintrop soll schnell vergessen werden

Vor allem aufgrund der Englischen Woche soll seine Elf die Niederlage schnellstmöglich vergessen, denn schon am Sonntag braucht es volle Konzentration. "Wir versuchen die Köpfe hochzukriegen. Das Spiel gegen Frintrop ist vorbei, da können wir nichts mehr dran ändern. Am Sonntag müssen wir alles reinhauen."

Er ist sich zwar im Klaren darüber, dass es nicht leicht ist, so ein Spiel schnell zu vergessen, doch "es bleibt jetzt keine Zeit, sich lange mit dem Spiel aufzuhalten." Am Sonntag fordert er vollen Fokus.

Amtsantritt zu einem schwierigen Zeitpunkt

Gerade in einer Englischen Woche, in der man gegen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf spielt, ist die Übernahme einer abstiegsgefährdeten Mannschaft nicht leicht. "In einer Englischen Woche ist es natürlich schwierig Dinge zu ändern."

Ich laufe vor so einer Situation nicht weg, sondern versuche alles rein zu schmeißen und die Jungs aufzubauen. Marcel Stenzel

Allerdings sieht er die Gründe für einen eventuellen Abstieg woanders: "Wenn wir es jetzt nicht mehr schaffen, ist es immer ein Resultat der gesamten Saison." Trotzdem kämpft der Trainer weiter: "Ich laufe vor so einer Situation nicht weg, sondern versuche alles rein zu schmeißen und die Jungs aufzubauen."

Das entscheidende Kellerduell am Sonntag gegen den Mülheimer FC beginnt um 15:30.