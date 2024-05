Mit dem Kapitän in das erste Endspiel - falls es eines wird. Der VfL Bochum fordert Leverkusen und hofft zuvor auf einen perfekten Sofa-Samstag.

Anthony Losilla, Kapitän des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, musste beim wilden 4:3-Sieg bei Union Berlin seine zweite Gelbsperre der Saison absitzen.

Daheim auf dem Sofa bekam er mit, wie seine Mitspieler den wichtigen Auswärtsdreier feiern konnten. Aus der Ferne freute er sich mit: "Das war ein wunderbares Wochenende. Schon einen Tag vor dem Spiel, wo uns die Fans beim Training unterstützt haben. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Dann der Sieg in Berlin. Wir haben gezeigt, wie heiß wir sind."

Jetzt kehrt Losilla zurück. An dem Wochenende, wo der VfL den Klassenerhalt perfekt machen kann. Auch wenn mit Bayer Leverkusen (Sonntag, 19:30 Uhr) die schwierigste Aufgabe auf den VfL wartet, rund um die Castroper Straße herrscht die pure Zuversicht.

Losilla schaut voraus: "Wir sind bereit. Wenn man gegen so einen Gegner spielt, dann ist das eine besondere Sache. Was für eine schwierige Aufgabe. Wir wollen aber den nächsten großen Gegner ärgern."

Das gelang in dieser Saison zu Hause schon zweimal. Gegen Bayern München und den VfB Stuttgart gewann der VfL. Nun soll der dritte Streich folgen gegen die in allen Wettbewerben noch ungeschlagenen Leverkusener.

Falls denn überhaupt noch gepunktet werden muss. Denn die Bochumer beschließen diesen Spieltag und können vorher - erneut auf dem Sofa - schauen, was die Konkurrenz macht.

Union Berlin muss zum 1. FC Köln. Noch wichtiger aber: Der FSV Mainz, der auf dem Relegationsplatz liegt, spielt gegen Borussia Dortmund. Vier Punkte liegt Mainz hinter dem VfL - verliert der FSV, dann ist Bochum gerettet.

Losilla schaut vorauf auf das Wochenende: "Die Chance ist nach den zwei Siegen groß, das muss man klar sagen. Wir haben den Klassenerhalt in den eigenen Händen. Wir können es am Samstag schon schaffen, am Sonntag können wir es aus eigener Kraft erreichen. Wir haben zwei Möglichkeiten, um das zu klären Es gibt nichts Schöneres."

Wobei alles auf dieses Wochenende hoffen, denn ein Finale am letzten Spieltag bei Werder Bremen wollen sich die meisten Bochumer sicher gerne ersparen. cb / gp