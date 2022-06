Neues aus der Oberliga Niederrhein. Der 1. FC Monheim hat sich einen jungen Torjäger aus der Bezirksliga geangelt. Auch bei den Sportfreunden Baumberg gab es eine Personalie zu verkünden.

Wie der 1. FC Monheim bekanntgab, kommt Robin Schnadt vom Bezirksligisten HSV Langenfeld zu dem Oberligisten. In der vergangenen Saison erzielte der 22-jährige Stürmer 23 Tore in 24 Spielen, gab zudem elf Assists. Das ganze spielte sich in der Bezirksliga Niederrhein II ab.

Nun darf er sich direkt zwei Ligen höher beweisen. "Mit Robin stehen wir bereits seit rund 2 Jahren im Austausch und er ist dauerhaft auf dem Radar unseres Trainers. Bereits im letzten Jahr dachte er über den nächsten Schritt nach, wollte sich aber nochmalig in der Bezirksliga beweisen. Dies hat er erneut eindrucksvoll getan, so dass wir froh sind, dass Robin sich nun für uns entschieden hat", sagte Geschäftsführer Karim El Fahmi.

Die Monheimer wollen Schnadt nun weiter fördern. "Mit ihm erhalten wir einen äußerst talentierten Stürmer, der vom Typus her ideal zu unseren anderen Offensivkräften passt. Er verfügt über eine gute Physis, ist beidfüßig im Abschluss und macht gute Wege in die Tiefe. Unsere Trainer freuen sich auf die gemeinsame Arbeit, da sie der Meinung sind, dass der Junge noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und für die Mannschaft ein Gewinn werden kann. Darüber hinaus bedanken wir uns beim HSV, in Form von Daniel Gerhardt, für die vertrauensvollen Gespräche und die gute Zusammenarbeit", sagte El Fahmi weiter.

Mit Ali Gülcan kommt ein ehemaliger Jugendspieler von Dynamo Zagreb

Außerdem kommt Ali Gülcan. Der 22-jährige Außenbahnspieler wurde unter anderem bei Dynamo Zagreb ausgebildet und war zuletzt bei Germania Ratingen aktiv. "Er verfügt über ein gutes Tempo, ist technisch versiert und darüber hinaus variabel im offensiven Bereich einsetzbar. Vor allem aber ist er extrem fleißig sowie ehrgeizig und will noch einmal einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung nehmen. Nach einem eher durchwachsenem letzten Jahr wollen wir ihn zurück zu alter Stärke begleiten", kommentierte El Fahmi diesen Transfer.

Sportfreunde Baumberg binden Al-Hassan Turay

Auch bei Ligakonkurrent Sportfreunde Baumberg hat sich etwas getan. Denn wie der Verein mitteilte, bleibt Al-Hassan Turay dem Klub erhalten. Der 19 Jahre alte Stürmer hat seinen Vertrag verlängert. Er spielt seit dem Sommer 2021 in Baumberg.