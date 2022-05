BVB - Terzic fix: Das sagen Kehl und der neue Chefcoach

Nach der Trennung von Marco Rose ist der neue Chefcoach von Borussia Dortmund fix. Edin Terzic kehrt zurück auf die Trainerbank des BVB.

Die Rückkehr von Edin Terzic auf die Trainerbank von Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der BVB am Montagmittag mitteilte, unterzeichnet der 39-Jährige am Dienstag einen Vertrag bis 2025 als Cheftrainer.

Terzic trifft die Nachfolge von Marco Rose an, dessen Aus nach nur einer Saison Ende der letzten Wochen verkündet wurde. Er ist zugleich Roses Vorgänger, denn Terzic stand ab Dezember 2020 bis zum Ende der damaligen Saison bei der Borussia an der Seitenlinie. In der abgelaufenen Saison arbeitete Terzic als Technischer Direktor.

Gespräche über die weitere Zusammensetzung des Trainerteams will der BVB in den kommenden Tagen führen. Im Gespräch als Co-Trainer ist Peter Hermann, der zuletzt als Assistent des Dortmunder Rivalen Schalke 04 als Assistent den Aufstieg feierte.

"Wir haben am vergangenen Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist", sagte Sebastian Kehl gegenüber Vereinsmedien zur Trainerentscheidung.





Terzic kenne "den Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können. Die Saison 2022/23 steht im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs. Diesen werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben."

Terzic arbeitete von 2010 bis 2013 bereits in verschiedenen Positionen für den BVB. Nach seiner Zeit als Co-Trainer von Besiktas Istanbul und West Ham United kehrte er 2018 zunächst als Co-Trainer von Lucien Favre zurück. Nach Favres Aus war der gebürtige Mendener in der Saison 2020/21 in 32 Pflichtspielen als Cheftrainer in der Verantwortung und holte im Schnitt zwei Punkte pro Spiel. Zudem gewann Terzic mit dem BVB den DFB-Pokal.

"Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat", sagte Terzic selbst. Er dankte den Verantwortlichen für das Vertrauen und betonte: "Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben."