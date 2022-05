SV Rödinghausen: Flügelflitzer! 27-maliger Drittligaspieler unterschreibt

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat seinen Kader beinahe beisammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wurde Zugang Nummer sieben verpflichtet.

Vom FC Wegberg-Beeck wechselt Jeff-Denis Fehr an den Wiehen zum SV Rödinghausen.

Der 27-jährige Außenstürmer kommt auf 66 Spiele in der Regionalliga West, sowie 27 Spiele in der 3. Liga und kommt vorzugsweise auf dem linken Flügel zum Einsatz. Beim SV Rödinghausen erhält Fehr einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

SV Rödinghausen Zugänge: Malte Meyer (Lüneburger SK Hansa), Nico Alexander Tübing (SC Verl U19), Dominique Domröse (Sportfreunde Lotte), Jan Bach (FC Wegberg-Beeck), Paul Danner (eigene U23), Tiago Estevão, Jeff-Denis Fehr (beide FC Wegberg-Beeck) Abgänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Sebastian Haupt (SV Drochtersen/Assel), Angelo Langer (Fortuna Köln), Alexander Sebald, Sebastian Haut, Seung-won Lee und Rick ten Voorde, Adrian Wanner, Elms Jeroen Bornemann (alle Ziel unbekannt)

In der aktuellen Saison war Fehr beim Regionalliga-Absteiger Wegberg-Beeck in 33 Spielen an neun Toren beteiligt. Vor seinem Engagement in Wegberg spielte er für den BSV Schwarz-Weiß Rehden, Hansa Rostock und Sonnenhof Großaspach. In Rödinghausen wird er auch auf einen aktuellen Mannschaftskameraden treffen. Die Ostwestfalen hatten vor wenigen Tagen auch Torwart Tiago Estevão vom FC Wegberg-Beeck - RevierSport - verpflichtet.

"Wir bekommen mit Jeff einen Spieler mit unfassbarer Schnelligkeit und einem sehr guten eins gegen eins. Er bringt zudem viel Erfahrung mit, die uns guttun wird", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller zur Fehr-Verpflichtung.