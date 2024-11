Viel los zur Saisonhalbzeit in der Regionalliga West. Der Wuppertaler SV distanziert sich ebenso wie der KFC Uerdingen vom Keller, der auf der Stelle tritt.

17. Spieltag in der Regionalliga West. Und der hatte einen vollgepackten Samstag zu bieten, alle neun Spiele des Spieltags wurden zeitgleich gespielt. Bereits vor Anpfiff des Heimspiels gegen die Sportfreunde Lotte war klar: Der MSV Duisburg ist Herbstmeister. Der Hinrunde setzten die Duisburger mit einem 1:0-Heimsieg über Lotte auch standesgemäß die Krone auf.

Die Verfolger der Zebras hatten indes viel Mühe mit ihren Aufgaben: Rot-Weiß Oberhausen unterlag dem 1. FC Köln II nach Pausenführung mit 2:3, die Fortuna aus Köln verschärfte mit ihrem knappen 1:0-Erfolg die Krise der U23 von Schalke 04.

Zum erst zweiten Mal in dieser Spielzeit hat der Wuppertaler SV zwei Spiele in Folge gewonnen. Auch gegen den FC Gütersloh fuhr der WSV wie in Lotte drei Zähler ein und gewann mit 2:0. Semir Saric (10.) brachte Wuppertal in Führung, Niek Munsters (30.) konnte erhöhen und den Endstand schon früh markieren.

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg hatten auch die mitgereisten Fans des KFC Uerdingen wieder Grund zum Jubeln. Im wichtigen Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück sorgte Hamadi Al Ghaddioui (67.) mit seinem goldenen Tor für den 1:0-Erfolg. Damit liegen die Krefelder nun wieder fünf Zähler vor dem SCW, der weiter auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Auch Fortuna Düsseldorf II und Aufsteiger Eintracht Hohkeppel wollten sich Luft im Tabellenkeller verschaffen, doch das misslang beiden. Die Düsseldorfer kamen zu spät ins Spiel und verloren beim SV Rödinghausen mit 2:3, Eintracht Hohkeppel musste beim 1. FC Düren lange in Unterzahl agieren und unterlag 1:2.

Borussia Mönchengladbach II hatte mit Schlusslicht Türkspor Dortmund keine großen Probleme und gewann mit 4:0, der 1. FC Bocholt musste sich dem SC Paderborn II mit 1:2 geschlagen geben.