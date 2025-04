Dirk Warmann: „Urlaub ist wichtiger als die Trainerlizenz"

Dirk Warmann, Trainer beim GSV Moers in der Landesliga Niederrhein 2, nimmt uns mit in die GSV-Kabine.

Nach sechs Spieltagen grüßten die Aufsteiger aus Moers gar von der Tabellenspitze, inzwischen kämpfen die Schwarz-Gelben aber gegen den Abstieg.

Sollte der Klassenerhalt gelingen, so verrät es der Coach am Mikro bei Kevin und Hölzi, will er den Blick sukzessive nach oben richten und erklärt, welches Team ihn dabei unterstützt und auf welchen seiner Spieler er besonders große Hoffnungen setzt.

Wir erfahren zudem, mit welcher Aktion der GSV vor ein paar Jahren in Kray für eine zünftige Rudelbildung sorgte und welche Chancen sich Dirk Warmann im RTL-Dschungelcamp ausrechnen würde.

