Aachen: Stürmer und U23-Spieler werden gesucht - Drittliga-Torwart im Training

Alemannia Aachen hat am Montag, 20. Juni 2022, das Training wieder aufgenommen. 23 Mann begrüßte Trainer Fuat Kilic zum Auftakt. Auch ein Drittliga-Torwart war dabei.

Pünktlich um 10 Uhr betraten die Spieler von Alemannia Aachen den Trainingsplatz. Trainer Fuat Kilic bat seine Schützlinge zum Aufgalopp der Saison 2022/2023.

Die 150 Fans bekamen dann auch die bisherigen fünf Zugänge Marcel Johnen (1. FC Saarbrücken), Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), David Sauerland (Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Kickers Offenbach) und Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte) zu Gesicht. Nach rund 90 Minuten voller Koordinations- und Lauftraining sowie Übungen mit Ball hatten es die Akteure auf dem Rasen bereits wieder geschafft – bis es dann am Nachmittag um 15 Uhr mit der zweiten Einheit losging.

Testspiel: Zum ersten Mal in Aktion ist das neue Alemannia-Team dann am Samstag (25. Juni 2022, 15 Uhr) im Stadion an der Linde beim Landesligisten Arminia Eilendorf.

Mit dabei ist aktuell auch Yannik Bangsow. Der 24-jährige Torwart steht noch bei Drittligist Eintracht Braunschweig unter Vertrag. "Wir würden Yannik gerne in unserem Kader haben. Wir befinden uns da mit der Eintracht bezüglich einer Leihe in Gesprächen. Es sind noch Details zu klären", berichtet Helge Hohl gegenüber RevierSport.

Neben Bangsow sollen noch ein U23-Spieler, der am besten flexibel einsetzbar ist, sowie ein Stürmer kommen. "Das sind noch die beiden Personalien, die uns beschäftigen. Dann wären wir mit 25 Mann gut aufgestellt. Ich hoffe, dass wir da zeitnah Vollzug melden können", sagt Aachens Sportchef Hohl.