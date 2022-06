SC Verl: Fünfter (!) Zugang von ein und demselben Klub - Mikic bleibt

Der Sportclub Verl hat den nächsten Zugang vorgestellt. Eigentlich nichts besonderes - aber: Der neue Mann ist bereits der fünfte Zuwachs von ein und demselben Verein.

Presley Pululu - RevierSport hatte vor wenigen Tagen den Transfer bereits angekündigt - wechselt von der U21 des SC Paderborn an die Poststraße und verstärkt die Offensive des Sportclub Verl.

"Presley hat großes Potenzial. Er ist sehr schnell, kann auf beiden Außenbahnen spielen, ist stark im Dribbling und hat ganz viel Zug zum Tor. Er wurde in Basel sehr gut ausgebildet und kann hier den nächsten Schritt gehen", freut sich Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange.

Daniel Mikic hat seinen Vertrag verlängert und geht in seine 10. Sportclub-Saison. Präsident Raimund Bertels: "Daniel gehört zu den besten Innenverteidigern der 3. Liga. Und das er nun in seine zehnte Saison bei uns geht, ist schon außergewöhnlich. Wir sind sehr glücklich, dass Daniel sich für den Sportclub entschieden hat. Er reiht sich in die Garde einiger Ehemaliger ein, die einen Großteil Ihrer Karriere in Verl verbracht haben."

In zwölf Einsätzen für Paderborn konnte Pululu sechs Tore erzielen und sechs weitere Treffer vorbereiten. Er wurde, wie sein Bruder Afimico Pululu (Greuther Fürth), beim Schweizer Top-Klub FC Basel ausgebildet.

Für Pululu wird es in Verl mit Trainer Michel Kniat ein Wiedersehen geben. Dieser hatte den SC Verl wenige Wochen vor Saisonende übernommen und war zuvor für die U21-Oberligamannschaft des SC Paderborn verantwortlich. Neben Pululu hatte Verl zuvor schon Wladimir Wagner, Koray Dag, Mateo Biondic und Jesse Tugbenyo vom SCP verpflichtet. Fünf Zugänge von ein und demselben Klubs sind im deutschen Profifußball rekordverdächtig.