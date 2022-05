Oberliga Niederrhein: Trainer-Hammer - Aufstiegskandidat beurlaubt seinen Coach

Überraschende Meldung in der Oberliga Niederrhein: Die zweitplatzierte SSVg Velbert hat ihren Trainer Hüzeyfe Dogan überraschend beurlaubt.

Trainer-Beben in der Oberliga Niederrhein. Die SSVg Velbert hat ihren Chefcoach Hüzeyfe Dogan am Donnerstag beurlaubt. Das teilte der Tabellenzweite der Aufstiegsrunde am Morgen mit. Bis zum Saisonende wird Co-Trainer Timo Achenbach an der Seitenlinie stehen.

Grund für die Entlassung sei das Verhältnis innerhalb des Trainerteams und zwischen Dogan und einem Teil der Mannschaft, teilten die Velberter mit. "Wir haben eine emotionale und unpopuläre Entscheidung treffen müssen, völlig unabhängig vom Saisonziel", begründet SSVg-Chef Oliver Kuhn in einem Statement des Vereins.

Die Entscheidung kommt überraschend. Schließlich haben die Velberter vor dem Saisonendspurt noch realistische Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga. Sie stehen vier Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Bocholt auf dem zweiten Platz. Da am letzten Spieltag das direkte Duell ansteht und die SSVg noch ein Nachholspiel bestreiten muss, hat der Klub den Aufstieg sogar in der eigenen Hand.





Zuletzt stotterte der Motor der Niederbergischen allerdings. Nach einer herausragenden Hauptrunde hat die Spielvereinigung nur drei der sieben bisherigen Partien in der Aufstiegsrunde gewonnen (drei Remis, eine Niederlage).

Weiter geht es am Sonntag mit dem Gastspiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen - ohne Hüzeyfe Dogan. Der frühere Profi hatte im Sommer 2021 in Velbert angeheuert. In 33 Pflichtspielen holte der 41-Jährige im Schnitt 2,42 Punkte pro Partie.

