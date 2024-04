Der BVB hat die U17 des S04 im Derby mit 6:2 aus dem Stadion gespielt. Nach dem Spiel ging der Blick von Trainer Marco Lehmann bereits Richtung Halbfinalgegner RB Leipzig.

Ein historisches Ergebnis hatte seine Mannschaft knapp verpasst. 2019 gab es mal ein 5:0 des BVB gegen den Rivalen S04. Aber ein 6:0? Durch zwei Gegentreffer kurz vor dem Ende betrieb Schalke 04 allerdings auf den letzten Drücker noch Ergebniskosmetik. Aber auch das 6:2 der U17 von Borussia Dortmund gegen den S04 war mehr als deutlich.

So deutlich, dass Dortmunds Trainer Marco Lehmann ebenso deutlich wurde. Ob es zwischen beiden Teams einen Klassenunterschied gegeben habe? "Ja", antwortete Lehmann. Die beiden Gegentore in den letzten Spielminuten haben ihn zwar gestört, "aber es überwiegt natürlich der Stolz, 6:2 gegen Schalke gewonnen zu haben", sagte Lehmann.

Und führte weiter aus: "Ich bin jetzt elf Jahre da, aber das habe ich noch nicht erlebt. Das ist nicht alltäglich und nicht selbstverständlich. Daher freuen wir uns total, auch über unsere Siegesserie. Wir haben seit Oktober 2023 jedes Spiel gewonnen. Alles in allem sind wir total stolz und zufrieden auf die Rückrunde und auf unsere Aufholjagd."

Nach dem ungefährdeten Derbysieg und dem Erreichen des zweiten Platzes in der A-Junioren-Bundesliga-West geht der Fokus nun bereits in Richtung der beiden Halbfinalspiele gegen RB Leipzig. Und da können die letzten Minuten sogar helfen.

Vielleicht ist es auch gut für uns, dass wir das nochmal hatten, vielleicht reinigt es auch nochmal den Kopf. Marco Lehmann

"In der Spielvorbereitung auf das Halbfinale am Mittwoch waren für uns die letzten Minuten Gold wert, weil wir gesehen haben: auch wenn es 6:0 gegen zehn Mann steht und wir 70 Minuten ein tolles Spiel gemacht haben - wenn der eine oder andere ein paar Prozent weniger gibt, dann reicht es nicht." Daraus müsse das Team schnell Lehren ziehen: "Vielleicht ist es auch gut für uns, dass wir das nochmal hatten, vielleicht reinigt es auch nochmal den Kopf."

Der Fokus ging nach dem Abpfiff bereits in Richtung der Sachsen. "RB Leipzig ist ein Top-Gegner, der mit Ball richtig gut und gegen den Ball scharf ist, wie es Leipziger Tradition ist", analysierte der U17-Coach. "Wir haben ja erst vor acht Wochen gegeneinander getestet. Das werden für uns intensive Spiele. Es gibt eine 50-zu-50-Chance auf das Weiterkommen. Über 180 Minuten darf genau das nicht passieren, was uns gegen Schalke am Schluss passiert ist. Aber wir können mit breiter Brust und voller stolz in die Halbfinalspiele gehen."

Am 1. Mai hat der BVB gegen Leipzig zuerst Heimrecht. Das Rückspiel steigt am 4. oder 5. Mai in Leipzig.