Der TSV 1860 München hat sich durchgesetzt. Trotz Anfragen aus der 2. Liga hat sich Joseph Boyamba für die Löwen entschieden. Im Ruhrpott ist er durch seine Zeit in Dortmund bekannt.

Wie der TSV 1860 München am Samstagmorgen bekanntgab, kommt mit Joseph Boyamba ein 25 Jahre alter Rechtsaußen vom Ligakonkurrenten SV Waldhof Mannheim. Der ehemalige BVB-II-Spieler ist ablösefrei. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm acht Tore und sechs Vorlagen in 35 Drittligaspielen.

"Wir freuen uns, dass sich Joseph Boyamba für uns entschieden hat, da er auch aus der 2. Liga Angebote vorliegen hatte. Das spricht für die Strahlkraft von 1860 und unser ambitioniertes Konzept. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, bringt große athletische und spielerische Fähigkeiten gepaart mit hohem Tempo mit, welche uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten verschaffen", sagte Sportdirektor Günther Gorenzel gegenüber Vereinsmedien.

Joseph Boyamba wurde im rheinländischen Troisdorf geboren und begann seine Karriere bei den Sportfreunden Troisdorf. In der Jugend spielte er außerdem unter für den MSV Duisburg und den FC Schalke 04. Für die zweite Mannschaft der Königsblauen, die des BVB und die SG Wattenscheid 09 war er außerdem in der Regionalliga West aktiv. Vor zwei Jahren zog es ihn zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Insgesamt kommt er auf 126 Spiele (37 Tore, 21 Vorlagen) in der Regionalliga West und 68 Partien (17 Tore, sechs Vorlagen) in der 3. Liga.

Boyamba selbst sei die Entscheidung nicht schwergefallen, wie er bekräftigte. "Ich freue mich sehr, nun ein Teil des TSV 1860 München zu sein. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und mit dem Trainer hatte ich sofort ein positives Gefühl und musste nicht lange überlegen, um dem Projekt zuzustimmen. Ich werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen und kann es kaum erwarten, die einmalige Atmosphäre bei den Heimspielen zu erleben."