Rot Weiss Ahlen: Ehemaliger Zweit- und Drittliga-Stürmer unterschreibt

Rot Weiss Ahlen hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Die Vita des Angreifers kann sich durchaus sehen lassen. Zuletzt ging er im Ausland auf Torejagd.

Nach Nico Hecker, der bereits im Winter nach vielen Jahren zu Rot Weiss Ahlen zurückkehrte, können die Wersestädter eine weitere gelungene Rückhol-Aktion verkünden.

Cihan Özkara spielte in der Jugendbundesliga unter Andreas Zimmermann schon bei Rot Weiss Ahlen. Ab dem 1. Juli 2022 wird er der heute 30-jährige Stürmer wieder für RWA auf Torejagd gehen. Zuletzt spielte er in der Türkei beim Drittligisten Sariyer.

In seiner Karriere absolvierte Cihan Özkara auch 18 Länderspiele für Aserbaidschan unter Ex-Bundestrainer Berti Vogts und dem ehemaligen Nationalkeeper Uli Stein, die beide in Aserbaidschan arbeiteten. Dabei traf Özkara in der EM- und WM-Qualifikation unter anderem auf Portugal mit dem Weltstar Cristiano Ronaldo.

Özkara wechselte im Sommer 2011 von Ahlen in die Türkei zu Sivasspor und blieb dort, inklusive eines Zwischenstopps in Aserbaidschan, bis 2015. Nach 34 Süper-Lig-Einsätzen (drei Tore) wechselte er zurück nach Deutschland. Hier war er für den SC Preußen Münster, den SC Verl und Rot Weiß Oberhausen aktiv. Im Sommer 2020 ging es für ihn zurück in die Türkei zu Istanbulspor, später Afjet Afyonspor und zuletzt Sariyer.

Cihan Özkara absolvierte u.a. 64 Regionalligaspiele (22 Tore), 44 Drittliga-Partien (2), und 16 Zweitliga-Begegnungen.

Nun kehrt er nach Ahlen zurück, wo seine Karriere ihren Lauf nahm. "Ich freue mich, dass ich wieder zu Hause bin", betont Özkara. Sportvorstand Joachim Krug ergänzt: "Wir sind froh, dass wir Cihan nach Hause holen konnten. Er war lange im Profibereich und ist eine klare Verstärkung unseres Kaders."