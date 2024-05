Der Abstieg von Rot Weiss Ahlen in die Oberliga Westfalen ist kaum noch zu verhindern. Die Verantwortlichen planen im Hintergrund längst die neue Serie.

Nächste gute Nachricht für Rot Weiss Ahlen: U19-Akteur Edon Rizaj, der von einigen Regional- und Oberligisten umworben wurde, erhält einen Vertrag für die erste Mannschaft der Ahlener - und das für die kommenden zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2026.

"Rizaj, der bereits in der aktuellen Rückrunde als Spieler unserer U19 am Training der 1. Mannschaft teilnahm und auch zu einigen Spielminuten in der Regionalliga West kam, hat uns durch seine Leistungen überzeugt. Wir sehen in Rizaj einen vielversprechenden Spieler, der das Potenzial hat, auf höherem Niveau zu brillieren", heißt es in einer Pressemitteilung des stark abstiegsbedrohten Regionalliga-West-Vertreters.

Zuvor hatte Ahlen mit der Verpflichtung von Fabian Holthaus, dem ersten externen Sommerzugang, für Aufstehen gesorgt.

In seiner Karriere kann Holthaus auf elf Einsätze in der Bundesliga sowie 134 Einsätze in der 3. Liga zurückblicken. "Seine Vielseitigkeit und sein Engagement auf dem Spielfeld machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Team von Rot Weiss Ahlen", sagte Sportchef Orhan Özkara.

Die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen wollen mit dieser Verpflichtung, aber auch dem Zweijahresvertrag von Rizaj, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt deutlich machen, dass man auch in der kommenden Saison eine schlagfertige und wettbewerbsfähige Mannschaft präsentieren wird - und das unabhängig davon, ob in der Regionalliga West oder Oberliga Westfalen.

"Mit der Verpflichtung von Fabian und der Verlängerung eines vielversprechenden Eigengewächs wollen wir eine klare Botschaft senden. Daher werden wir in den kommenden Tagen die Gespräche mit denjenigen Spielern intensivieren, mit denen wir gerne auch in der neuen Saison weiterarbeiten würden", betonte Özkara. Holthaus erhält in Ahlen einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026.