Rot Weiss Ahlen: 148-maliger Regionalligaspieler unterschreibt

Rot Weiss Ahlen hat nach bisher drei Abgängen nun auch den ersten Zugang präsentiert. Es ist ein alter Bekannter, der ins Wersestadion zurückkehrt.

Der verlorene Sohn kehrt nach zehn Jahren an die Werse zurück: Rot Weiss Ahlen hat den seit Sommer 2021 vereinslosen Nico Hecker unter Vertrag genommen. Hecker absolvierte in seiner Karriere sieben Drittligaspiele, 24 Begegnungen in der Oberliga und 148 Partien in der Regionalliga.

Der nun 30-Jährige offensive Mittelfeldspieler, der einige Jahre in der Jugend von Rot Weiss Ahlen verbrachte und nach einem kurzen Gastspiel beim SC Preußen Münster zur Saison 2011/2012 schon einmal in der damaligen NRW-Liga für die Rot Weissen spielte, ist wieder in Ahlen. "Ich freue mich, dass mir Rot Weiss Ahlen die Möglichkeit gibt auf dem Platz zurückzukehren und wieder Fußball zu spielen", sagt Hecker zu seiner Rückkehr.

Der Flügelflitzer spielte auch für den SC Verl, für den er in 155 Spielen auf dem Feld stand und dabei 18 Treffer erzielen konnte. Er war lange Zeit eine feste Größe im 3. Ligakader der Ostwestfalen, aber eine hartnäckige Verletzung bedeutete dort am 30. Juni 2021 das Aus beim SC Verl. Nachdem die Verletzung nun überwunden ist, möchte der Sohn von LR-Ahlen-Legende Rene Hecker wieder voll angreifen.

Nico Hecker ist für Rot Weiss Ahlen nach den Abgängen von Ilias Anan (TuS Bövinghausen), Ali Cirak (Preußen Münster) und Timon Schmitz (SG Wattenscheid 09) der erste Winterzugang.