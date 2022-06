Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen muss den Verlust eines weiteren Leistungsträgers verkraften. Ein Innenverteidiger wechselt in die 2. Liga.

Am Samstag (ab 12.30 Uhr) startet Rot-Weiß Oberhausen in die Vorbereitung für die anstehende Regionalliga-Saison – RevierSport berichtete. Trainer Mike Terranova wird mit seiner Mannschaft die erste Trainingseinheit nach einer mehrwöchigen Sommerpause absolvieren. Auf Tim Stappmann werden die Fans der Kleeblätter allerdings vergeblich warten. Denn: Der 22-Jährige wechselt in die 2. Bundesliga. Obwohl der Innenverteidiger noch einen laufenden Vertrag bis 2023 an der Lindnerstraße besitzt, geht Stappmann und steht mit seinem neuen Arbeitgeber kurz vor der Einigung.

Das bestätigte Sportchef Patrick Bauder gegenüber den vereinseigenen Medien: "Wir haben Tim vor drei Jahren aus der Oberliga geholt, obwohl er dort nicht immer regelmäßig zum Einsatz kam. Trotzdem haben wir sein Potenzial schon früh erkannt, sodass er uns schließlich im Probetraining schnell überzeugt hat. Tim ist ein sehr guter Beweis dafür, dass sich harte Arbeit, viel Fleiß und vor allem Geduld früher oder später auszahlen können. Tim hat bei uns die nächsten Schritte gemacht und jetzt schließlich den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft. Wir können als Verein darauf nur stolz sein, dass wir einem weiteren jungen Spieler den Weg in den professionellen Fußball bereitet haben."

Sowohl Tim Stappmann als auch Justin Heekeren zeigen, dass man sich als junger Spieler sehr gut bei Rot-Weiß Oberhausen weiterentwickeln kann, wenn man den richtigen Arbeitswillen an den Tag legt. Patrick Bauder.

Mit Blick auf den schmerzhaften Abgang eines weiteren Leistungsträgers – Justin Heekeren wechselte zu Schalke 04 – erklärte der 32-jährige Bauder: "Sowohl Tim Stappmann als auch Justin Heekeren zeigen, dass man sich als junger Spieler sehr gut bei Rot-Weiß Oberhausen weiterentwickeln kann, wenn man den richtigen Arbeitswillen an den Tag legt."

Tim Stappmann, der 2019 vom TSV Meerbusch zu RWO wechselte und in diesem Zeitraum 57 Pflichtspiele (sechs Tore) für Oberhausen absolvierte, sagt über seinen Wechsel: "Ich möchte mich beim Verein und bei den Fans für die vergangenen drei Jahre bedanken. Ich konnte mich in einem professionellen Umfeld stetig weiterentwickeln und mir somit den Traum von der 2. Liga erfüllen. Ich wünsche dem Verein mit seinen außergewöhnlichen Fans für die Zukunft alles Gute."