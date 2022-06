BVB-Stürmer Tigges wechselt innerhalb der Bundesliga

Steffen Tigges, bislang Stürmer von Borussia Dortmund, wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln.

Schon länger war darüber spekuliert worden, jetzt ist es offiziell: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Mittelstürmer Steffen Tigges verpflichtet. Der Transfer des 23-Jährigen von Borussia Dortmund ist beschlossene Sache. Das gab der BVB am Dienstagmittag bekannt.

Über den bevorstehenden Wechsel von Tigges, der aktuell eine Sprunggelenksverletzung auskuriert, hatte diese Redaktion bereits vorab berichtet. Die Ablöse soll zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro betragen, könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen aber noch steigen. Der FC soll dem Vizemeister bei einem Weiterverkauf zudem einen Teilerlös zugesichert haben.

"Tolle sportliche Entwicklung"

Der 23-Jährige war 2019 vom VfL Osnabrück zum BVB gewechselt. Für Dortmund absolvierte er in der abgelaufenen Saison neun Bundesligaspiele, in denen er drei Treffer erzielte - unter anderem beim 2:0-Hinrundensieg gegen Köln.

„Steffen Tigges hat in den vergangenen Jahren eine tolle sportliche Entwicklung genommen und uns darüber hinaus mit seiner positiven, offenen und bodenständigen Art auch menschlich sehr gut getan. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in unseren Mannschaften und wünschen ihm in Köln alles erdenklich Gute“, sagt der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kölns Geschäftsführer Christian Keller lobt die Stürmereigenschaften des 23-Jährigen. „Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball.“