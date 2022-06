Elfter Zugang: KFC Uerdingen schlägt erneut zu

Der KFC Uerdingen hat sich ein weiteres Mal verstärkt und den insgesamt elften Zugang vorgestellt. Es ist ein Talent, das aus der U19-Bundesliga kommt.

Der KFC Uerdingen hat einen talentierten Nachwuchs-Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte Phil Zimmermann kommt von Viktoria Köln nach Krefeld, beim Drittligisten gehörte er in den vergangenen beiden Jahren zum Kader der U19 in der A-Junioren Bundesliga West. Verletzungsbedingt kam er in der vergangenen Saison zu nur zwei Einsätzen. Er ist der insgesamt elfte Neuzugang des Absteigers, der in der Oberliga Niederrhein wieder angreifen möchte.

"Phil hat sich in den letzten Wochen sehr gut bei uns im Probetraining präsentiert", sagt KFC-Vorstand Christoph Lenz im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. "Wir sind froh mit ihm einen talentierten Verteidiger aus unserer Region verpflichten zu können."

Darüber hinaus hat der KFC vermeldet, dass Timo Meißner weiterhin an der Grotenburg auflaufen wird. Der 20 Jahre alte Torhüter hat seinen Vertrag verlängert. Er stammt aus dem eigenen Nachwuchs und kam in der letzten Saison zu seinen ersten Einsätzen für die Uerdinger. "Ich freue mich auch weiterhin das Trikot dieses Vereins zu tragen und Teil der Mannschaft zu sein", wird Meißner zitiert.

Die Zugänge des KFC Uerdingen im Überblick (Stand 15. Juni):

Phil Zimmermann, Mika Rudnick (beide Viktoria Köln U19), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen), Pascale Talarski, Babacar M'Bengue (beide VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Verdran Beric, Maximilian Funk, Robin Udegbe (alle SV Straelen), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Yaman Hasal (FC Remscheid)