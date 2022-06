Der ETB Schwarz-Weiß Essen II darf zwei Rückkehrer am Uhlenkrug begrüßen. Beide spielten in der Jugend sowohl für den ETB als auch für RWE und freuen sich nun auf die Kreisliga C.

Immer wieder sorgen Essener Kreisligisten mit spannenden Transfers für Aufsehen. Erst zuletzt gab der FC Stoppenberg die Verpflichtung des Ex-Profis Mario Klinger bekannt. Nun sorgt auch die Reserve des ETB-Schwarz-Weiß Essen für Aufsehen.

Denn mit Marcel Gehring und Florian Köhler kommen zwei in Essen bekannte Namen an den Uhlenkrug, um die zweite Mannschaft in der Kreisliga C zu unterstützen. Gehrig war zuletzt noch als Trainer des beim TC Freisenbruch in der Kreisliga A tätig. Dort spielte er zudem noch mehrfach selbst. In der Jugend lief der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann für die SG Wattenscheid 09, Rot-Weiss Essen und den ETB auf. Danach wechselte er zum damaligen Landesligisten SC Steele und blieb der selben Liga bei Fortuna Bredeney, Kupferdreh und dem SC Velbert erhalten.

Köhler spielte schon in Kanada

Auch Köhler spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen und den ETB, ehe es ihn über den Atlantik nach Kanada zog. Dort wollte er Profi werden. Als er nach Deutschland zurückkehrte, kam er in der Landesliga beim FC Kray unter. Es folgten weitere Engagements in Essen, doch mitunter musste er sich mehr auf seine Selbstständigkeit konzentrieren. Köhler vertreibt Kältekammern. Nun will er es aber noch einmal wissen und schnürt in der kreisliga C beim ETB II die Schuhe.