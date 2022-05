VfB Homberg: Ehemaliger Drittliga-Stürmer unterschreibt

Der VfB Homberg macht weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Nun verpflichtete der zukünftige Oberligist einen ehemaligen Drittliga-Stürmer.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West stellen die Verantwortlichen des VfB Homberg derzeit den Kader für die kommende Saison 2022/2023 zusammen. Am Freitag stellte der VfB Neuzugang Nummer acht vor.

Jesse Weißenfels stürmt ab dem 1. Juli für den VfB Homberg. Der 1,85 Meter große Angreifer ist in Wesel geboren und hat mit dem Fußballspielen beim SV Ginderich begonnen, weiter ging es beim PSV Wesel-Lackhausen und ab der C-Jugend bei Borussia Mönchengladbach.

Die bisherigen Zugänge des VfB Homberg: Tim Ulrich, Tim Füten (beide eigene U19), Samuel Owusu Addai, Pablo Overfeld, Ahmet Malik Uzun (alle TV Jahn Hiesfeld), Taoufiq Naciri (TSV Meerbusch), Dennis Abrosimov (Schonnebeck), Johannes Sabah (FC Kray), Kaito Nakamikawa (TuS Haltern).

Bei der Nachwuchsabteilung der Fohlen war Justin Walker einer seiner U19-Mannschaftskameraden und im Tor stand damals ein gewisser Marc-André ter Stegen. Nach einigen Einsätzen in der Regionalliga West wechselte Weißenfels zum SV Sonsbeck in die Oberliga Niederrhein und erzielte in 19 Spielen 19 Treffer.

Es folgten die Regionalliga-Stationen FC Schalke 04 II und Sportfreunde Lotte, für die Sportfreunde traf er in 34 Spielen 20 Mal. Für Preußen Münster lief er 13 Mal (zwei Tore, drei Vorlagen) in der 3. Liga auf, für die Stuttgarter Kickers und den SV Waldhof Mannheim schlossen sich weitere Einsätze in der Regionalliga an. 2020 wechselte er dann zurück in den Westen, für die SSVg Velbert erzielte er in neun Spielen sieben Tore, dann bremste ihn eine Verletzung aus. Jetzt geht es für den 29-jährigen Lehramtsstudenten beim VfB Homberg weiter.