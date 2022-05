MSV Duisburg: Talent wechselt in die Regionalliga West

Ein Nachwuchsstürmer des MSV Duisburg verlässt die U19 der Zebras und wechselt in die Regionalliga West. Es ist seine erste Senioren-Station.

Nach einer Saison in der U19 des MSV Duisburg verlässt Ken Mata die Zebras wieder. Das 18 Jahre alte Offensivtalent wechselt zur neuen Saison zum SV Straelen in die Regionalliga West. Das teilte der frisch gekürte Niederrheinpokalsieger am Dienstag mit. Für Mata ist der SVS die erste Station im Seniorenfußball.

Der gebürtige Düsseldorfer ist flexibel im Offensivbereich einsetzbar. In der abgelaufenen Saison in der U19-Bundesliga West bestritt Mata 16 Partien für den MSV und erzielte sieben Tore. Ligaweit kamen nur fünf Talente auf eine bessere Quote. Mata war vor einem Jahr von Borussia Dortmund nach Duisburg gewechselt. Seit 2018 war er im BVB-Nachwuchs unterwegs, zuvor spielte er in der Jugend des FC Schalke 04.





Beim SV Straelen ist Mata bereits der neunte Zugang für die Regionalliga-Spielzeit 2022/23. Demgegenüber stehen bislang sechs Abgänge.

Die Transfers des SV Straelen

Zugänge: Marco Cirillo (KFC Uerdingen), Julian Meier (VfB Homberg), Hassine Refai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leonel Brodersen (Eintracht Trier), Gianluca Cirillo (Cronenberger SC), Maurice Bank (Rot-Weiß Oberhausen U19), Nils da Costa Perreira (ASC Dortmund), Erick Noriega (vereinslos)

Abgänge: Robin Udegbe, Verdran Beric, Maximilian Funk (alle KFC Uerdingen), Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide Rot-Weiß Oberhausen), Tobias Peitz (Wuppertaler SV)