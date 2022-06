Westfalia Herne schlägt zwei weitere Male zu - schon 17 Zugänge

Westfalia Herne rüstet sich für den Neustart in der Westfalenliga. Der Verein hat die Neuzugänge 16 und 17 vorgestellt.

Oberliga-Absteiger Westfalia Herne hat zwei weitere Zugänge für den Neuanfang der in der Westfalenliga präsentiert. Vittorio Di Mari kommt vom Landesliga-Meister MSV Düsseldorf, zudem nahm der SCW mit Simon Struck ein Talent aus der U19 des SC Paderborn unter Vertrag.

Di Mari ist ein 21 Jahre alter Defensivspezialist. Mit dem MSV Düsseldorf feierte er neulich den Aufstieg in die Oberliga. Bis vor einem Jahr spielte der gebürtige Wuppertaler für den Cronenberger SC.

Struck durchlief den Nachwuchs von Zweitligist Paderborn und gehörte in den vergangenen beiden Saisons zum Kader der U19, die in der Bundesliga spielt. Elf Einsätze sammelte der Mittelfeld-Youngster in der höchsten Spielklasse der A-Junioren. Damit hat die Westfalia bereits 17 Zugänge für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen. Mit Patrick Knieps steht zudem ein neuer Cheftrainer in den Startlöchern.

Die Zu- und Abgänge von Westfalia Herne im Überblick

Zugänge: Daniel Kassen, Ibrahima Touré (beide SV Wanne), Danny Tottmann (SpVgg Erkenschwick), Philipp Demler, Olcay Yilmaz, Fürkan Saritas (alle TuS Sinsen), Vittorio Di Mari (MSV Düsseldorf), Nils Ölcek (SpVgg Steele), Raul Sossong (FC Kray U19), Simon Struck (SC Paderborn U19), Fabian Külpmann (FSV Gevelsberg), Frederik Jakobi, Aker-Ali Arslan (beide TSG Sprockhövel), Rohbar Derwish, Onur Koymali (beide SG Herne 70), Enrique Kanapin (SV Sodingen), Florian Altmeyer (Viktoria Resse)

Abgänge: Jan-Niklas Kaiser (FC Marl), Onur Koymali (unbekannt), Kaan Terzi, Enes Yilmaz (beide Türkspor Dortmund)