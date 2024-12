Noch ein Spiel, dann ist die Hinrunde in der Westfalenliga-Staffel-2 offiziell beendet. Für Westfalia Herne war die Hinserie schon jetzt eine sehr enttäuschende Runde.

Westfalia Herne wollte als Aufsteiger direkt oben mitmischen und die Oberliga Westfalen anvisieren. Vielleicht nicht sofort aufsteigen, aber zumindest so lange wie möglich oben dran bleiben.

Nach 16 Spielen folgt nun die große Ernüchterung: Nach dem 1:1 im Derby gegen den SV Sodingen liegt die Westfalia auf dem 10. Tabellenplatz und satte 13 Punkte hinter der Spitze zurück.

Marcus Piossek, Sportchef und Spieler in Herne, war über den Auftritt im Derby enttäuscht und er ist auch über die Gesamtsituation alles andere als glücklich.

RevierSport hat mit dem 35-jährigen 299-maligen Drittliga-Profi gesprochen.

Marcus Piossek, wie bewerten Sie das 1:1 im Derby gegen Sodingen?

Vom Spielverlauf müssen wir am Ende mit dem Punkt leben. Wir haben sogar Glück gehabt, dass wir zum Schluss keinen Treffer kassieren. Denn das war von unserer Seite schon Harakiri.

Was werfen Sie der Mannschaft denn vor?

Wir hatten zwar mehr Ballbesitz - mehr aber auch nicht. Denn mir hat zum ersten Mal in dieser Saison die Einstellung so richtig missfallen. Diese war gefühlt nicht vorhanden. So kannst du kein Spiel und schon gar nicht ein Derby angehen. Sodingen ist gelaufen, kam in die Zweikämpfe geflogen. Und wir? Bei uns plätscherte das alles so dahin. Da habe ich keine Leidenschaft und keine Körpersprache gesehen - das war erschreckend.

Der Aufstiegszug dürfte ohne die Westfalia abgefahren sein...

Auf jeden Fall! Ich will hier erst einmal nichts mehr von Oberliga hören. Wir reden viel zu lange davon. Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen und wachsen - und das sowohl sportlich als auch infrastrukturell. Das hat ja auch das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld bewiesen, das wir nicht zuhause austragen durften. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir uns weiter Luft nach unten verschaffen anstatt von oben zu träumen. Wichtig wird es sein, dass wir mit einem Sieg und Erfolgserlebnis in die Winterpause kommen und dann alles analysieren, jeden Stein umdrehen und schauen, woran es gehapert hat.

Wird auch über Trainer Christian Knappmann diskutiert?

Zu dieser Personalie möchte ich mich erst einmal nicht äußern.