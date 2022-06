Regionalliga West: RWO holt Davari von RWE zurück

Der bei Rot-Weiss Essen suspendierte Torhüter Daniel Davari verlässt die Hafenstraße und kehrt zu Rot-Weiß Oberhausen zurück.

Nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen kehrt Daniel Davari zu Rot-Weiß Oberhausen zurück. Das hat der Torhüter am Donnerstag gegenüber RS bestätigt. Bei RWO soll der 34-Jährige die Lücke schließen, die durch den bevorstehenden Abgang von Stammtorhüter Justin Heekeren zum FC Schalke 04 entstanden ist.

Davaris Zeit in Essen war unrühmlich zu Ende gegangen. Als die Rot-Weissen vor einigen Wochen den lang ersehnten Aufstieg feierten, gehörte er nicht mehr zum Kader. Der Schlussmann wurde in der Endphase der Saison suspendiert. Grund dafür war laut Verein "unprofessionelles Verhalten" Davaris, nachdem er kurz zuvor seinen Stammplatz an Jakob Golz verloren hatte. Das hatte der Torhüter gegenüber RS zurückgewiesen. Vor seiner Freistellung führte er RWE als Kapitän aufs Feld.

Davari spielte vor seinem RWE-Wechsel bereits für RWO

Nun also der Wechsel nach Oberhausen - zu dem Klub, für den der WM-Teilnehmer von 2014 (mit dem Iran) bereits zwischen Januar 2019 und Sommer 2020 gespielt hatte. "Ich freue mich auf die Rückkehr, nachdem ich eine tolle Zeit bei RWO hatte und auf alle bekannten und neuen Gesichter", erklärte Davari am Donnerstag gegenüber RS. "Ich kann es kaum erwarten, bis es los geht."

Vor seiner Zeit bei den beiden Revier-Rivalen trug Davari das Trikot des MSV Duisburg, Mainz 05, Grasshopper Club Zürich, Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld. Er blickt unter anderem auf 29 Einsätze in der Bundesliga und 75 Einsätze in der 2. Bundesliga zurück.